Jacek Kurski w opałach. TVP składa zawiadomienie do prokuratury

Centrum Informacji TVP poinformowało o złożeniu do prokuratury zawiadomienia w sprawie działań, które podejmował Jacek Kurski. Ta decyzja to pokłosie kontroli przeprowadzonej w TVP. Według nowych władz telewizji publicznej, „były prezes mógł narazić spółkę na szkodę wielkich rozmiarów”.

„21 marca Telewizja Polska S.A. w likwidacji skierowała do prokuratury zawiadomienie w sprawie szeregu nieprawidłowości przy zawieraniu umów, w których zaciągane były wielomilionowe zobowiązania” – napisano w oświadczeniu.

TVP kontra Jacek Kurski. Jest zawiadomienie do prokuratury

W komunikacie zaznaczono, że „prokuratura zajmie się nie tylko działaniami Jacka Kurskiego, ale też innych osób, które w przeszłości kierowały Telewizją Polską”. „Zawiadomienie dotyczy działań firmowanych przez byłego prezesa Zarządu TVP Jacka Kurskiego, a także inne osoby pozostające w różnych okresach członkami Zarządu oraz rady nadzorczej” – podkreślono.

Jak czytamy w dalszej części komunikatu, „wraz z ujawnieniem nowych informacji dotyczących działań dawnych władz Telewizji Polskiej mogą pojawić się kolejne aspekty sprawy, które będzie badać prokuratura”. „Telewizja Polska S.A. w likwidacji nie wyklucza, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw będzie uzupełniane o kolejne wątki, gdyż kontrola i szczegółowa analiza dokumentacji w Spółce prowadzone są nadal na szeroką skalę” – podsumowano.

Jacek Kurski chce być europosłem

Tymczasem zaledwie kilka tygodni temu media obiegła informacja, że Jacek Kurski zabiegał o miejsce na listach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jacek Kurski ma zasilić listę Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 3, który obejmuje województwo warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. To właśnie z tego regionu były szef TVP startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku.

Czytaj też:

Oburzenie po słowach Ziemkiewicza u Stanowskiego. „Cynizm, zło, brak wrażliwości”Czytaj też:

TVP dostanie ponad miliard złotych. To nie koniec pieniędzy w tym roku