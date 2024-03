Szykuje się rewolucja w szkołach. Barbara Nowacka wskazała termin

Barbara Nowacka odwiedziła Szkołę Podstawową nr 9 w Kołobrzegu. Na zorganizowanej konferencji prasowej szefowa MEN określiła wspomnianą placówkę jako „wyjątkową” i podkreśliła, że tamtejsi pedagodzy stosują „innowacyjne” metody. Szefowa resortu nie ograniczyła się jednak jedynie do omawiania jednego przypadku, ale złożyła również deklarację, która będzie dotyczyła sektora nauki na poziomie krajowym.

Odchudzona podstawa programowa. Barbara Nowacka wskazała termin

Barbara Nowacka poinformowała o dacie wejścia w życie odchudzonej podstawy programowej. – Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad zmianami programowymi takimi, by właśnie tę większą autonomię szkołom przyznać. Odchudzona podstawa programowa wejdzie w życie 1 września – ogłosiła szefowa resortu, której słowa cytuje Interia.

Barbara Nowacka wskazała, jakie komplikacje występują na różnych płaszczyznach w procesie edukacji i co trzeba zmienić. Podkreśliła, że odchudzenie podstawy programowej jest potrzebne, żeby „zerwać z fikcją”. – Po pierwsze dlatego, by zerwać z fikcją, bo program jest dzisiaj przeładowany, nauczyciele pędzą z tym programem, młodzież nie nadąża się nauczyć – powiedziała szefowa MEN. Minister edukacji dodała, że „polska szkoła musi skończyć z »ocenozą«”, a jednocześnie zaznaczyła, że zmiany nie mogą być wprowadzane na drodze rewolucji, tylko muszą być stopniowe.

Kilka tygodni temu Barbara Nowacka odniosła się także do planowanych zmian w szkołach związanych m.in. z lekcjami religii. Szefowa MEN zapowiedziała, że oceny z przedmiotów nieobowiązkowych nie będą wliczane do średniej. – Przedmioty, które są nieobowiązkowe, na samą logikę nie powinny być wliczane do średniej – podkreśliła.

