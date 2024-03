Szymon Hołownia ramię w ramię z Andrzejem Dudą. Ale jest jeden haczyk

CBOS postanowił sprawdzić w najnowszym sondażu, którym politykom najbardziej ufają Polacy. Wyniki wskazują, że w czołówce doszło do sporych zmian. Na pierwszym miejscu ex aeuqo znaleźli się Szymon Hołownia i Andrzej Duda. Zaufanie do obu polityków zadeklarowało po 50 proc. ankietowanych. Prezydent ma powody do zadowolenia, ponieważ w porównaniu do poprzedniego sondażu odnotował awans z piątej pozycji i wzrost zaufania o 5 pkt proc. Dla marszałka Sejmu jest to sygnał alarmowy, ponieważ jego notowania spadły o 11 pkt proc. Podium zamyka Rafał Trzaskowski, któremu ufa 46 proc. badanych. W poprzednim rankingu prezydent Warszawy uplasował się na 4. pozycji. Tym razem przypadła ona szefowi PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się zaufaniem 45 proc. respondentów, co oznacza spadek w porównaniu do poprzedniego sondażu o 6 pkt proc. Na piątym miejscu znalazł się Donald Tusk. Premier także zaliczył spadek poparcia – o 2 pkt proc. i spadek z trzeciej pozycji.

twitter

Wkrótce więcej informacji.

Czytaj też:

Wyborcy PiS chcą Kaczyńskiego. Sondaż nie pozostawia złudzeńCzytaj też:

Polacy chcą wysłać wojska do Ukrainy? Zadziwiające wyniki sondażu