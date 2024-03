—To nie było zaproszenie, a wezwanie pana ambasadora zgodnie z konwencją wiedeńską w związku z wydarzeniem. Rakieta rosyjska przekroczyła granicę. Zaniepokoiło to naszych sojuszników. Taki akt przekroczenia przez rakietę to też akt terroryzmu, dlatego ambasador został wezwany, aby przekazać notę protestacyjną. (...) To wyraz dezercji dyplomatycznej i braku profesjonalizmu ze strony ambasadora — powiedział Andrzej Szejna w rozmowie z radiem RMF FM.

Wkrótce więcej informacji