Akcja służb w domu Zbigniewa Ziobry. Patryk Jaki o „gangsterskim działaniu”

Patryk Jaki poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że we wtorek 26 marca w godzinach porannych doszło do akcji służb w domu Zbigniewa Ziobry. „Funkcjonariusze pojawili się również w domach Michała Wosia, Marcina Romanowskiego oraz Dariusza Mateckiego. Do tych doniesień odniósł się adwokat byłego wiceministra sprawiedliwości.

– Od godz. 6 rano ABW wspólnie z prokuratorem dokonywali przeszukania mieszkania Marcina Romanowskiego. Wspólnie z klientem zwróciliśmy uwagę, że jest to rażące naruszenie immunitetu parlamentarnego, bowiem nastąpiło to bez wymaganej zgody Sejmu – komentował mecenas Bartosz Lewandowski.

Akcja służb w domach Ziobry i Mateckiego. Jaki o szczegółach

„Na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara, służby włamały się do domu Zbigniewa Ziobry. Wybijali szyby i niszczyli dom” – relacjonował europoseł PiS. „Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia. Nie było nawet próby kontaktu – przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany. To było jednak celowe. Gangsterskie działanie” – ocenił.

Polityk Suwerennej Polski dodał, że „akcja służb może mieć związek z Funduszem Sprawiedliwości oraz dotacjami dla ośrodka Archipelag”. Zdaniem Patryka Jakiego wynika ona z tego, że „dotacja ma być rzekomo niecelowa, bo środki mogą dostawać tylko lewackie organizacje, a nie pomagający od lat ludziom księża”.

Prokuratura potwierdza akcję w domu Ziobry i Mateckiego

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego potwierdziła, że faktycznie doszło do akcji służb w domach polityków i że ma ona związek z Funduszem Sprawiedliwości. – Na polecenie prokuratorów z zespołu II, powołanego zarządzeniem prokuratora generalnego w Prokuraturze Krajowej, trwają czynności przeszukania w postępowaniu dotyczącym oceny prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości – przekazała Anna Adamiak dodając, że celem prowadzonych czynności jest zabezpieczanie dowodów, w tym między innymi dokumentacji dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział w rozmowie z Polsat News, że wiedział o planowanej akcji służb.

Oświadczenie w sprawie wydał także rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. „26 marca 2024 r. na terenie całego kraju funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizują czynności zatrzymania osób oraz przeszukania kilkudziesięciu miejsc zamieszkania osób fizycznych i siedzib podmiotów gospodarczych” – napisał.

Jacek Dobrzyński wyjaśnił, że „przedmiotowe czynności zlecone zostały w ramach wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez śledczych z Prokuratury Krajowej w Warszawie dotyczącego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych”.

