Przeszukania u polityków Zjednoczonej Prawicy. Krótki komunikat Prokuratury Krajowej

Prokuratura Krajowa poinformowała w mediach społecznościowych, że „na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych miejscach na terenie kraju. Czynności nadal trwają. Ich celem jest zabezpieczanie dowodów, w tym między innymi dokumentacji dotyczącej FS”.

Wcześniej Patryk Jaki napisał na platformie X (dawny Twitter), że „na polecenie neoprokuratorów Donalda Tuska i Adama Bodnara, służby włamały się do domu Zbigniewa Ziobro”. „Wybijali szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia. Nie było nawet próby kontaktu – przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany. To było jednak celowe. Gangsterskie działanie” – skomentował europoseł.

Polityk Suwerennej Polski wyjaśnił, że chodzi o dotacje dla ośrodka Archipelag. „Celem FS jest pomaganie pokrzywdzonym. Powstający ośrodek znanego ks. Olszewskiego tworzy w pionierski sposób miejsce dla setek osób pokrzywdzonych przemocą. Ofiary z dziećmi w Archipelagu oddziela się od sprawców i daje kompleksowe poczucie pomocy i opieki. Tworzy możliwość terapii, warsztatów oraz innej pomocy, dającej rozpocząć życie na nowo. Cała dotacja jest skierowana na ten projekt. Nie ma żadnych kosztów pobocznych” – przekonywał Jaki.

„Cała akcja wynika z tego, że dotacja ma być rzekomo »niecelowa«, bo środki mogą dostawać tylko lewackie organizacje, a nie pomagający od lat ludziom księża. W tej samej sprawie rano Bodnarowcy weszli do domów posłów Wosia, Romanowskiego i Mateckiego” – dodał europoseł. „Będziemy żądali specjalnego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości w tej sprawie” – podsumował Jaki.

