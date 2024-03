TVN24: Fundusz Ziobry na celowniku służb. Są pierwsze zatrzymania

Prokuratura Krajowa poinformowała, że na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych miejscach na terenie kraju. Celem prowadzonych czynności jest m.in. zabezpieczenie dowodów, w tym m.in. dokumentacji dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości. Te doniesienia potwierdził również rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. Jacek Dobrzyński napisał w oświadczeniu, że 26 marca 2024 r. na terenie całego kraju funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizują czynności zatrzymania osób oraz przeszukania kilkudziesięciu miejsc zamieszkania osób fizycznych i siedzib podmiotów gospodarczych.

Przedmiotowe czynności zlecone zostały w ramach wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez śledczych z Prokuratury Krajowej w Warszawie dotyczącego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych – podkreślił.

Jak ustaliła nieoficjalnie stacja TVN24, w związku ze sprawą zostały zatrzymane cztery osoby. Na razie nie wiadomo, kim są. Te informacje zostały potwierdzone przez rzecznika Prokuratury krajowej Przemysława Nowaka. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania, śledczy nie udzielają żadnych szczegółowych informacji. Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych przekazał jedynie, że osoby zatrzymane zostaną przekazane do dyspozycji Prokuratury, która będzie podejmować decyzje co do zastosowania ewentualnych środków zapobiegawczych.

