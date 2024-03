„Paski” w TV Republika jak za dawnej TVP. „Bodnarowcy Tuska zmieniają Polskę w Białoruś”

Politycznym wydarzeniem we wtorek 26 marca były przeszukania ws. Funduszu Sprawiedliwości, w tym akcji służb w domu Zbigniewa Ziobry. Relację spod domu byłego ministra sprawiedliwości prowadziła Telewizja Republika, która wykorzystywała m.in. drona. Internauci zwrócili uwagę głównie na belki u dołu ekranu, popularnie zwane „paskami”.

„Silni ludzie Tuska weszli do domu Ziobry”, „Siłowe wejście służb Tuska do domu Z. Ziobry”, „Wtargnięcie służb Tuska do domu Z. Ziobry” – to tylko niektóre z nich. Wiele z pasków było do siebie bardzo podobnych: „Bodnarowcy wtargnęli do domu Ziobry” i „Bodnarowcy weszli do domu Zbigniewa Ziobry”. Drugi z nich pojawił się również w wariancie z „Reżim Tuska ściga za pomoc ofiarom przestępstw?”.

Tak Telewizja Republika relacjonowała sprawę Zbigniewa Ziobry i Funduszu Sprawiedliwości na „paskach”

Inne belki, które pojawiły się na ekranie Telewizji Republika to: „Bodnarowcy atakują byłego ministra sprawiedliwości”, „Tusk, aby odwrócić uwagę od swojej nieudolności, włamał się do domu Z. Ziobry”, „Represje rządu Tuska wobec posłów opozycji mają przykryć atak na prezesa NBP?”, „Bodnarowcy Tuska zmieniają Polskę w Białoruś”, czy też „Tusk przyspieszył represje polityczne wobec opozycji”. Przez długi czas utrzymywał się również pasek: „Tusk będzie siedział z Bodnarem w jednej celi”.

O „paskach” często było głośno w kontekście TVP, kiedy władzę sprawowało PiS. Swego czasu belki analizowała działająca przy Polskiej Akademii Nauk Rada Języka Polskiego. Przeanalizowano 306 „pasków” dotyczących 13 wydarzeń politycznych uznanych za najważniejsze. Uznano, że tylko 25 proc. belek stanowiło informację w sensie ścisłym, celowo pozbawioną elementów oceniających. Dodatkowo 70 proc. skonstruowano najpewniej z myślą o wpływie na opinię odbiorcy komunikatu.

Czytaj też:

Poseł od Ziobry nie wytrzymał w TV Republika. „Niech się pan w końcu zamknie i mi nie przerywa”Czytaj też:

Akcja służb w domu Ziobry. Kaczyński grzmi: Całkowicie nielegalne