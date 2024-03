Akcja służb w hotelu poselskim. Pod lupą pokój posła Suwerennej Polski

- Trwają właśnie w hotelu poselskim czynności prowadzone przez służby, w pokoju pana posła Michała Wosia. To jest przeszukanie, które się dokonuje w obecności pana posła. Chciałem powiedzieć też, że o konieczności przeprowadzenia tych czynności został poinformowany pan marszałek. Wyraził na to zgodę, ponieważ służby mają prawo w ramach czynności śledczych prowadzonych pod nadzorem prokuratury, ale postawił warunek, żeby właśnie przy tym przeszukaniu był obecny pan poseł. To było możliwe dzisiaj rano te czynności się zaczęły trwają, przebiegają spokojnie, pewnie zakończą się do południa – stwierdził Jacek Cichocki na briefingu prasowym w Sejmie.

Wkrótce więcej informacji