Wielka akcja służb. Przeszukanie w kolejnym domu Zbigniewa Ziobry

We wtorek 26 marca na polecenie prokuratorów, którzy badają, w jaki sposób wydatkowane były środki z tzw. Funduszu Sprawiedliwości, w różnych miejscach kraju odbyły się przeszukania, w tym m.in. w domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu. Były minister sprawiedliwości przekonywał, że przed rozpoczęciem akcji nikt się z nim nie skontaktował. – Mimo iż prokuratura ma mój numer telefonu, nie pofatygowała się, by wykonać do mnie telefon i ustalić, czy umożliwię wykonanie tego typu czynności procesowych. Przeszukanie przeprowadzono w sposób bandycki, niszcząc framugi i fragment muru domu, mimo że można to było zrobić wchodząc normalnie przez drzwi – relacjonował.

