Afera Collegium Humanum. Rządowa rada podjęła bezwzględną decyzję

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (master of business administration) z Collegium Humanum nie uzyskały pozytywnej opinii Rady ds. spółek Skarbu Państwa. „Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych nie będzie uznawać dyplomów MBA uzyskanych w Collegium Humanum w procesie opiniowania kandydatów do rad nadzorczych” – brzmi początek komunikatu.

Dyplomy MBA z Collegium Humanum bez pozytywnej opinii Rady ds. spółek Skarbu Państwa

„Rada jest niezależnym organem pomocniczym, który działa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do jej zadań należy wydawanie opinii na temat osób, które chcą zasiadać w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa. Członkowie rady oceniają przede wszystkim, czy kandydat posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności wymagane do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego” – podsumowano.

Rada ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób powstała w grudniu 2016 r. Do jej zadań prawnych należy wydawanie opinii dotyczących kandydatów na członków organów nadzorczych spółek wskazanych przez Skarb Państwa, państwową osobę prawną, spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, podmiot, wobec którego spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym.

Zadania Rady ds. spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Inne zadania to wydawanie opinii ws. spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym na wniosek premiera, kandydatów na pełnomocników wspólnika, kandydatów na członków organów nadzorczych spółek, kandydatów na członków organów nadzorczych państwowych osób prawnych oraz kandydatów na członków organów zarządzających.

