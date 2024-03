WOŚP z ogromnym sukcesem. Jurek Owsiak ogłosił wynik zbiórki

281 879 118, 07 złotych – dokładnie tyle środków udało się zebrać w trakcie finału 32. finału WOŚP 2024. Tegorocznym celem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było zebranie środków na zakup urządzeń medycznych i aparatury do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

WOŚP. Ile zebrano podczas 32. finału?

– Pandemia była problemem nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ten czas pandemiczny to zamknięte szkoły, dzieci, które były odizolowane od innych dzieci, które w sposób naturalny nie wypracowały systemu odpornościowego, bardzo wielu dorosłych, którzy musieli zaniechać leczenia, bo szpitale zmieniły swoje oddziały, swój sens działania – mówił szef WOŚP.

Jurek Owsiak ujawnił, ile zebrano podczas WOŚP 2024



– To jest jeden dzień w roku, ale chcemy, żeby ten dzień trwał cały rok. Od 32 lat prosimy wszystkich, aby, jeśli mają ochotę, brali w tym udział. Za nami 32. finał, którego celem były płuca po pandemii – dodawał Jurek Owsiak podczas konferencji prasowej. Szef WOŚP wyjaśnił, że za zebrane środki fundacja będzie mogła skutecznie pomóc całej Polsce. – Wszystkim oddziałom szpitalnym, które mają oddziały pulmonologiczne. Rozesłaliśmy już ankiety po wszystkich szpitalach. Teraz nasz komisja ekspertów ustala, o jakim sprzęcie będziemy mówili – tłumaczył.

Jurek Owsiak podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w tegoroczny finał. – Wielkie dzięki, że byliście razem z nami. Od 32 lat robimy coś niebywałego, nieprawdopodobnego. Graliśmy w całej Polsce, na całym świecie, gdzie panują przyjaźń, miłość, muzyka. Żegnamy się z Wami, kochani Polacy. Jesteście wspaniali. I oby to trwało do końca świata i o jeden dzień dłużej. To wszystko się nie kończy, to się dopiero zaczyna! – powiedział.

