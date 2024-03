Były minister promował się za publiczne pieniądze? Poseł PiS odpowiada na zarzuty

Janusz Cieszyński jako minister cyfryzacji mógł wykorzystywać wydarzenia organizowane przez instytut NASK do autopromocji w czasie kampanii wyborczej – twierdzi Radio Zet. Nadzorowany przez resort instytut włączył się w Białe Soboty organizowane przez NFZ na Dolnym Śląsku. To z tamtego regionu początkowo miał startować do Sejmu Cieszyński. Na dziewięć pikników między 8 lipca a 10 września były minister cyfryzacji był obecny na ponad połowie.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy zaangażował się też w akcję rozdawania laptopów w szkołach w ramach rządowego programu „Laptop dla ucznia”. NASK zamówił badania fokusowe. Na osiem z nich sześć dotyczyło woj. dolnośląskiego. W badaniu sprawdzono m.in. wizerunek i stopień rozpoznawalności Cieszyńskiego. Koszt całych badań wyniósł 50 tys. zł.

Janusz Cieszyński wykorzystywał NASK podczas kampanii wyborczej?

Były minister cyfryzacji ostatecznie startował jednak z Olsztyna. W 2023 roku sztandarową imprezę NASK i resort cyfryzacji – CodeWeek – zaplanowano na tydzień przed wyborami parlamentarnymi. Największe obchody miały odbyć się we Wrocławiu, ale instytut miał dostać wewnętrzne polecenie, aby Europejski Tydzień Kodowania zorganizować również w Olsztynie. Koszt promocji wyniósł 102 906,07 zł netto, a jego organizacja 32 774,22 zł netto.

Sam Cieszyński pojawił się na CodeWeek. Dzień wcześniej wziął udział w debacie w „Gazecie Olsztyńskiej”, którą zlecił NASK. Wszystko kosztowało 70 tys. zł. Instytut miał także otrzymać polecenie organizacji pikniku promującego cyberbezpieczeństwo w Ełku, gdzie pojawił się były minister cyfryzacji.

Były minister cyfryzacji w rządzie PiS broni się przed oskarżeniami

Cieszyński przekonywał, że nie miał wpływu na decyzje o organizacji przez NASK debaty. Zaprzeczył też, że zlecił badania ws. wizerunku i rozpoznawalności. W kontekście organizacji Europejskiego Tygodnia Kodowania w Olsztynie zapewniał, że „w ramach CodeWeek w 2003 r. odbyło się 9 600 wydarzeń w całej Polsce”. Jeśli chodzi o wydarzenie w Ełku przekonywał, że „takie inicjatywy są bardzo potrzebne jako element budowania świadomości cyberzagrożeń wśród najmłodszych”.

