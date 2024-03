Przeszukania ws. Funduszu Sprawiedliwości. Adam Bodnar przypomniał słowa Zbigniewa Ziobry

Funkcjonariusze ABW we wtorek 26 marca zatrzymali osoby oraz prowadzili przeszukania ws. Funduszu Sprawiedliwości. W środę rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że czynności są kontynuowane. Jacek Dobrzyński nie wskazał miejsc, ale pod lupą znalazł się m.in. pokój poselski posła Suwerennej Polski Michała Wosia.

Adam Bodnar o przeszukaniach ws. Funduszu Sprawiedliwości

O przeszukania przez dziennikarzy pytany był minister sprawiedliwości i prokurator generalny. – Jeżeli chodzi o czynności służbowe dokonywane w związku z prowadzonymi postępowaniami, za to jest odpowiedzialna prokuratura i proszę do niej kierować pytania. Na tym polega ta zmiana, która odbywa się w Polsce, że to właśnie nie prokurator generalny opowiada o szczegółach dotyczących postępowania – zaczął Adam Bodnar.

– Z punktu widzenia całej sprawy to został powołany zespół śledczy, który zajmuje się kwestią Funduszu Sprawiedliwości. Tym zespołem kieruje pani prokurator Marzena Kowalska. Ten zespół prowadzi swoje czynności, czyli odbywa się wszystko zgodnie z tym, jak to było przewidziane – dodał prokurator generalny. Bodnar został zapytany, czy nie obawia się zażaleń do sądu o przeszukania, które się odbyły. Podkreślił, że „o ile wie, wszystko zostało dokonane zgodnie z procedurami”.

Zarzuty ws. szefowej zespołu ds. Funduszu Sprawiedliwości? Bodnar: Nie szukałbym dziury w całym

Minister sprawiedliwości mówił też o sugestiach, że Kowalska nie została powołana na stanowisko prokuratora w sposób pełni zgodny. – Jest prokuratorem Prokuratury Krajowej. Wszystkie jej czynności są absolutnie ważne. Zresztą w tym zespole działa także kilku innych prokuratorów. Nie szukałbym dziury w całym, tylko po prostu skupił się na tym, co jest istotą sprawy, o czym informowały od lat media – wysoka niegospodarność, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Funduszu Sprawiedliwości – mówił.

Bodnar w kontekście potencjalnego obejmowania immunitetem poselskim nieruchomości wyjaśniał, że „w tej sytuacji obowiązuje to prawo i te interpretacje, które były przedstawiane i jeżeli jest to niezbędne do zdobycia kwestii, które są związane ze zdobywaniem dowodów, to można dokonywać przeszukań tego typu siedziby”. Minister sprawiedliwości zakończył, że „ostatnio dochodziło do licznych przeszukań ws. posłów i Zbigniew Ziobro twierdził, że wszystko jest zgodne z prawem”.

