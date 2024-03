Gen. Gromadziński reaguje na ruch SKW. Pisze o „trudnych chwilach”

Gen. Jarosław Gromadziński odpowiedział na decyzję o odwołaniu go z kierowania Eurokorpusem. Zapewnił, że nie ma sobie nic do zarzucenia. MON ujawniło, kto go zastąpi.

Ministerstwo Obrony Narodowej podało w środę, że gen. broni Jarosław Gromadziński został odwołany ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu. Powodem jest postępowanie kontrolne Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Wyjaśniono, że ma to związek z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera. Wojskowy odpowiedział na ruch SKW i odniósł się do pojawiających się „komentarzy i spekulacji” w tej sprawie. „Przez 34 lata zawodowej służby wojskowej zawsze dobro służby, dobro Ojczyzny stawiałem na pierwszym miejscu, często kosztem rodziny” – zapewnił generał. Jak dodał, pełniąc służbę na stanowiskach sztabowych i dowódczych, w kraju oraz za granicą, jak również współpracując z sojusznikami z NATO „zawsze godnie reprezentował mundur żołnierza polskiego” . Zapewnił też, że nie ma sobie nic do zarzucenia. „Wierzę, że wszczęta przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego procedura kontrolna zakończy się dla mnie pozytywnie. W tym miejscu serdecznie dziękuję za słowa wsparcia i otuchy w tych trudnych dla mnie i mojej rodziny chwilach” – podsumował w swoim oświadczeniu . W środę wieczorem Janusz Sejmej, rzecznik prasowy MON poinformował, że nowym dowódcą Eurokorpusu zostanie gen. broni Piotr Błazeusz, dotychczasowy I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Kim jest gen. Jarosław Gromadziński? Generał Jarosław Gromadziński został w czerwcu 2023 r. wyznaczony na nowego dowódcę Korpusu Europejskiego – to pierwszy Polak na tym stanowisku. Do jego dyspozycji należały dotychczas pełne struktury formacji szybkiego reagowania, które pomagają podczas operacji kryzysowych, humanitarnych i ratunkowych. W skład korpusu na stałe wchodzi około tysiąca żołnierzy, jednak w przypadku potrzeby możliwe jest korzystanie z ponad 60 tysięcy. Do Korpusu Europejskiego należy szczęść państw ramowych: Niemcy, Francja, Belgia, Hiszpania, Luksemburg i Polska, oraz cztery państwa stowarzyszone: Grecja, Włochy, Rumunia i Turcja. Czytaj też:

