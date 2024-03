NATO wykona kolejny krok ws. pomocy Ukrainie? Temu rozwiązaniu sprzeciwiają się Polacy

Niedawną debatę dotyczącą ewentualnego wysyłania wojsk zachodnich do Ukrainy zapoczątkowały słowa Emmanuela Macrona. – Nie ma dzisiaj konsensusu, by wysłać w sposób oficjalny i otwarty wojska lądowe do Ukrainy, ale w przyszłości niczego nie można wykluczyć. Zrobimy wszystko, co trzeba, by Rosja nie mogła wygrać tej wojny – powiedział francuski prezydent. Niedługo później słowa Macrona sprecyzował minister spraw zagranicznych Stephane Sejourne.

Słowa Macrona wywołały burzę. Tusk z jednoznacznym stanowiskiem

Na słowa Emmanuela Macrona zareagowali przedstawiciele różnych państw, a możliwość wysyłania narodowych armii do Ukrainy wykluczyły m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy oraz Włochy. Deklarację w imieniu Polski złożył Donald Tusk. – Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ukrainy – podkreślił premier.

– Nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt ostro, ale gdyby wszystkie państwa UE zaangażowały się w pomoc Ukrainie tak jak robi to Polska czy Czechy, to być może nie byłoby w ogóle potrzeby dyskutowania o innych formach wsparcia Ukrainy – kontynuował Tusk podczas konferencji, w której uczestniczył także premier Czech.

Państwa NATO powinny wysyłać swoje wojska do Ukrainy? Polacy sceptyczni

Najnowszy sondaż, który został przeprowadzony przez IBRiS dla rp.pl, daje odpowiedź na pytanie, jak Polacy odnoszą się do ewentualnego wysyłania przez nasz kraj i inne państwa NATO swoich wojsk do Ukrainy. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest łącznie 74,8 proc. badanych, w tym 49,7 proc. „zdecydowanie” wyraża swój sprzeciw, a 25,1 proc. „raczej” nie chciałoby, aby doszło do zrealizowania takiego pomysłu.

Za wysyłaniem wojsk do Ukrainy jest 10,2 proc. ankietowanych – 2,1 proc. „zdecydowanie” popiera wspomniane rozwiązanie, a 8,1 proc. „raczej” zgadza się z takim stanowiskiem. 15 proc. badanych nie umie zająć stanowiska w sprawie.

Czytaj też:

NATO ustanowi strefę buforową w Ukrainie, by ochronić Polskę? „Nikt obcy nie ma prawa hasać po naszym niebie”Czytaj też:

Putin zmienił zdanie? „Rosja nie zaatakuje NATO, bo USA wydają wielokrotnie więcej na obronę”