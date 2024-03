Zaginęło promieniotwórcze urządzenie. Wyznaczono nagrodę pieniężną

Małopolski Urząd Wojewódzki opublikował nowy komunikat w sprawie zaginionego urządzenia z promieniotwórczym selenem. Poinformowano, że poszukiwania defektoskopu wciąż trwają, a jego właściciel podjął w sprawie kolejne kroki.

Nagroda za znalezienie defektoskopu

„Firma, do której należy urządzenie, wyznaczyła nagrodę w wysokości 5 000 zł za jego znalezienie. Nagroda należy się osobie, która znajdzie defektoskop lub przyczyni się do jego znalezienia” – przekazano. Wszelkie informacje na ten temat należy zgłaszać pod numer alarmowy bądź dzwoniąc do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki.

Urządzenie zniknęło z placu budowy w Nowej Hucie w nocy z 21 na 22 marca. Krakowscy śledczy biorą pod uwagę różne scenariusze, w tym kradzież lub przekazanie na złom. Nie wykluczają jednak, że mogło dojść wyłącznie do zagubienia defektoskopu i wciąż może on znajdować się na terenie prac budowlanych na drodze S7. Równolegle z poszukiwaniami prowadzone są przesłuchania świadków.

Poszukiwania niebezpiecznego urządzenia

W poprzednim komunikacie Małopolski Urząd Wojewódzki opisał wygląd zaginionego aparatu gammagraficznego. „Waży około 6-8 kg, ma około 30 cm długości, 20 cm wysokości i 15 cm szerokości” – przekazano. Państwowa Agencja Atomistyki podkreśliła natomiast, że przedmiotu nie można otwierać ani rozcinać, ponieważ nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniotwórczym może stanowić poważne i bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.

W związku ze sprawą zatrzymano 33-letniego mężczyznę, który odpowiadał za nadzór nad urządzeniem. Pracownik usłyszał zarzut nieodpowiedniego postępowania z materiałem promieniotwórczym.

