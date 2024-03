Polacy dostają niepokojące pisma od Urzędu Skarbowego. Znamy odpowiedź ministerstwa

Media informowały ostatnio o akcji wysyłania podatnikom tzw. listów behawioralnych. To nieformalne pisma o charakterze informacyjnym, w których urząd skarbowy przedstawiał ewentualne zastrzeżenia co do prawidłowego wywiązywania się obywatela z obowiązków podatkowych. Znajdowała się w nich ogólna wzmianka o tym, że urząd dostrzegł „zdarzenie, które wywołuje skutki podatkowe”. W pismach mogła być też zawarta informacja, że reakcja obywatela na list będzie monitorowana przez organy.

Budziło to wiele emocji podatników, a w sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek. „Z punktu widzenia organu stojącego na straży konstytucyjnych praw obywatelskich RPO wskazuje Ministerstwu Finansów, że otrzymanie przez podatnika pisma behawioralnego może wywołać u niego stan niepewności i dezorientacji” – wyjaśnił.

Skarbówka postraszyła Polaków, RPO interweniował

RPO zapytał ministra finansów Andrzeja Domańskiego m.in. o to, na jakiej podstawie ustalany jest krąg adresatów takich listów oraz czy resort kontroluje zasadność ich kierowania do podatników. Chciał też dowiedzieć się, ile takich listów wysłano.

Na te pytania odpowiedział Marcin Łoboda, podsekretarz stanu w MF, szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Zaznaczył, że pisma behawioralne „miały być w założeniu formą wsparcia podatników w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych, czyli działaniem do którego również ustawowo zobligowana jest KAS”. Dodał, że że wiele naruszeń przepisów prawa podatkowego wynika z braku świadomości podatników, że „dane zdarzenie faktyczne rodzi obowiązki wynikające z regulacji prawa podatkowego”.

W lutym 2024 r. resort nakazał urzędnikom skarbowym wstrzymanie wysyłki listów behawioralnych, zaś po szczegółowej analizie, 11 marca 2024 r. Ministerstwo Finansów odwołało zalecenia dotyczące ich wysyłki.

Resort informował, że od 11 grudnia 2023 r. urzędy skarbowe rozesłały do podatników łącznie 3639 pism behawioralnych, na które podatnicy zareagowali w 1609 przypadkach. Adresaci najczęściej reagowali złożeniem deklaracji podatkowej albo dokonywali korekty. Udzielali także wyjaśnień w danej sprawie.

