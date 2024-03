Kongres USA podjął ważną decyzję. Szef MON: Bardzo dobra wiadomość

O decyzji amerykańskiego parlamentu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w czwartek, 28 marca. „Bardzo dobra wiadomość dla naszego wojska. Kongres USA zaakceptował sprzedaż Polsce lotniczych środków bojowych: JASSM-ER, AMRAAM oraz AIM-9X” – napisał.

Jest zgoda USA na sprzedaż rakiet

Minister Obrony Narodowej podkreślił, że zakup kolejnych pocisków rakietowych to niezwykle istotna inwestycja. „W znaczący sposób wzmocni nasze zdolności odstraszania i obrony” – przekazał we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter).

JASSM-ER to taktyczny lotniczy pocisk manewrujący typu powietrze-ziemia, charakteryzujący się obniżoną wykrywalnością. Wykorzystywany jest do niszczenia celów punktowych poza zasięgiem obrony przeciwlotniczej wroga. AMRAAM i AIM-9X to z kolei pociski rakietowe średniego i krótkiego zasięgu, wystrzeliwane z samolotów w celu zwalczania innych obiektów latających.

Polska otrzyma sprzęt wojskowy

Wcześniej, w trakcie wizyty Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Białym Domu z okazji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż ponad 800 rakiet JASSM, 745 pocisków powietrze-powietrze AIM-120C i ponad 200 lotniczych środków bojowych powietrze-powietrze typu AIM-9X Sidewinder Block II. O decyzji poinformowała wówczas rządowa Agencja Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Obronnego.

W tym samym czasie doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan zapowiedział udzielenie Polsce bezpośredniej pożyczki w ramach programu Foreign Military Financing w wysokości 2 miliardów dolarów na zakup amerykańskiego uzbrojenia. Tuż przed spotkaniem zdradził również, że w jego trakcie prezydent Joe Biden zaoferuje swoim gościom sprzedaż 96 śmigłowców Apache.

