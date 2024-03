Rząd postawi Andrzeja Dudę w trudnym położeniu? Prezydent „nie będzie miał wyjścia”

Wicepremier i wiceszef MON Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w związku ze zwiększaniem liczebności polskiej armii nie można wykluczyć nowelizacji budżetu, żeby „poszerzyć jej możliwości”. – To może niejako zaszachować Andrzeja Dudę. Do tej pory nie potrzebowaliśmy „cyrku” w połowie roku z powodu możliwego weta do nowelizacji ustawy – powiedziała portalowi money.pl osoba z rządu, znająca kulisy sprawy.

– Jak położymy nacisk na wydatki obronne, armię i zwiększenie liczebności żołnierzy, nie będzie miał wyjścia. Trudno, żeby zwierzchnik sił zbrojnych wetował nowelizację zwiększającą możliwości tych sił. A przy okazji będzie można zrewidować VAT, powiększyć deficyt i zrobić te wszystkie porządki, które i tak byśmy zrobili – dodał informator portalu.

Nowelizacja budżetu. Wydatki na obronność sposobem rządu na obejście weta Andrzeja Dudy?

Szef sejmowej komisji finansów publicznych komentuje jednak, że „jest finansowanie obronności z Banku Gospodarstwa Krajowego i tam są środki”. – Na początek więc skupiłbym się na tym obszarze oraz poszukał możliwości w samym budżecie – ocenił. Janusz Cichoń zaznaczył, że z jednej strony rządowi grozi weto Dudy, ale gdyby nowelizacja dotyczyła finansów, decyzja prezydenta mogłaby być inna. Dodał, że Duda zapowiedział wetowanie wszystkiego, a „taki spór nie jest teraz potrzebny”.

Ministerstwo Finansów przekonuje na razie, że nie planuje nowelizacji budżetu, bo „wyniki z gospodarki są dobre, a wpływy z VAT przyspieszają”. Rozmówca money.pl zaznaczył, że brak nowelizacji budżetu nie jest powodowany strachem przed decyzją prezydenta ws. potencjalnego weta, choć rząd „kolejnego zamieszania jak z ustawą okołobudżetową nie potrzebuje”. – Po prostu liczymy na solidne odbicie konsumpcji i większe wpływy podatkowe – podsumował.

