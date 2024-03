Adam Bodnar o sprawie prok. Wrzosek. „Traktujemy ją z absolutną powagą”

W czwartek Prokuratura Krajowa wydała komunikat o wszczęciu śledztwa w nawiązaniu do artykułu Wirtualnej Polski. Dziennikarz portalu ustalił, że prokurator Ewa Wrzosek złożyła do sądów powstałe poza prokuraturą wnioski, które miały uniemożliwić PiS blokowanie mediów publicznych. Z artykułu wynikało, że pisma mogły zostać przygotowane „w zaledwie kilka godzin” w kancelarii Clifford Chance, a prokurator zaczęła pracę nad dokumentami, zanim w ogóle dowiedziała się o sprawie. Po zmianie władz w mediach publicznych ta sama kancelaria otrzymała zlecenia od TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.

W czwartkowym komunikacie przekazano, że Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo w sprawie wniesienia do kilkunastu sądów okręgowych na terenie kraju pism procesowych datowanych na 30 listopada 2023 roku, oznaczonych m.in. jako „wniosek prokuratora o zabezpieczenia roszczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie”.

Prokurator Ewa Wrzosek może mieć problemy. Minister zabrał głos

O sprawę był w Radiu ZET pytany minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

– Sprawę traktujemy z absolutną powagą i powinna być dogłębnie zbadana pod kątem tego, czy doniesienia Wirtualnej Polski są prawdziwe. Jeżeli tak, powinny być wyciągnięte konsekwencje. To może być odpowiedzialność dyscyplinarna, może nawet karna – mówił.

Dopytywany, czy będzie to dotyczyć prok. Wrzosek, odpowiedział, że nie chciałby o tym przesądzać.

Prowadzący cytował też wpis Anny Marii Żukowskiej (już usunięty). „Jest mocno zaangażowana politycznie. Z tym że po naszej stronie” – pisała szefowa klubu Lewicy.

– Pani posłanka słynie z różnych kontrowersyjnych wypowiedzi, które są w poprzek nastrojom – odpowiedział Adam Bodnar.–Każdy prokurator jest niezależny. Nie sugerowałbym, czy ten czy inny jest naszym – skomentował ten wpis minister sprawiedliwości.

O prokurator Wrzosek dopytywał też słuchacz. – Dlaczego toleruje pan aktywność polityczną pani Wrzosek? – brzmiało pytanie.

Adam Bodnar powiedział, że kłopot nie dotyczy tylko prokurator Wrzosek, ale tego jak osoby publiczne i prawnicy korzystają z mediów społecznościowych, w tym X. – Też mi się zdarzało wypuszczenie zbędnego tweeta, bez którego świat mógł się obejść. Od kiedy zostałem prokuratorem generalnym ograniczyłem swoją aktywność w mediach społecznościowych – mówił. Przypomniał, że prawnikom zalecano powściągliwość w takich wypowiedziach. – To hasło „powściągliwie” – to moja rada. To działa też w tę stronę, że pan zastępca prokuratora generalnego pan Michał Ostrowski na mój temat też słowa wypisuje – mówił. – Powstaje pytanie, jak reagować: uciszać i narażać się na to, że tłumi się wolność słowa czy apelować do rozsądku – mówił.

Czytaj też:

Wszczęto śledztwo po medialnych doniesieniach. Chodzi o sprawę WrzosekCzytaj też:

Zamieszanie wokół prokurator Wrzosek. Tak miała walczyć o wolne media