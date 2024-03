Tusk planuje zmiany w rządzie, wielki podział w feminizmie i polityczne zmartwychwstania. Nowy „Wprost”

„Plany rekonstrukcyjne”. Przed wyborami do Europarlamentu Donald Tusk ma dokonać rekonstrukcji rządu. A ta nie będzie tylko kosmetyczną zmianą – pisze Joanna Miziołek.

„Wielki podział w feminizmie”. Liberalny ruch feministyczny został przejęty przez interesy korporacji – ostrzega w rozmowie z Krystyną Romanowską Genevieve Gluck, dziennikarka śledcza.

„Czas politycznych zmartwychwstań”. Końcówka 2023 r. i rok 2024 to czas wielkich powrotów. W Polsce, ale i na świecie, drugie życia otrzymują politycy, których kariery uważano za zakończone. Listę takich „feniksów” przygotował Agaton Koziński.

„Trzaskowski już nie może spać spokojnie”. Na ostatniej debacie walczący o reelekcję prezydent Warszawy wypadł poprawnie, ale bez fajerwerków. Najbardziej bolesny cios zadała mu Magdalena Biejat. Więcej w tekście Elizy Olczyk.

„Trzeba podjąć się odpowiedzialności”. Dziwię się, że Tobiasz Bocheński w ogóle zgodził się wystartować w stołecznych wyborach – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy.

„Spiny i spiski”. W partii Jarosława Kaczyńskiego wrze przed kolejnymi wyborami. – Wszystkie frakcje rzuciły się sobie do gardeł i rozpuszczają spiny do mediów – opowiada znany polityk PiS w tekście Joanny Miziołek.

„PiS liczy na Konfederację”. Miał być PiS wdeptany w ziemię, jest osłabienie, ale o całkowitym pognębieniu tej partii nie ma mowy – analizuje Eliza Olczyk.

„Obcy na naszym niebie”. – Nie może być tak, że Rosjanie będą w nieskończoność testować nasze reakcje – mówi Magdalenie Frindt ppłk rezerwy Krzysztof Przepiórka, były dowódca oddziału bojowego GROM.

„Jak rozbić układ długodystansowców”. Badania pokazują, że to młode kobiety są nadzieją polskiej polityki – dobrze wykształcone, świadome, otwarte, bez uprzedzeń – tłumaczy Anna Jurek z kampanii „Dziewczyny do polityki” w tekście Marty Byczkowskiej-Nowak.

„Watykan nie jest w stanie zrozumieć”. Ukraińscy grekokatolicy mają problem z kolejnymi wypowiedziami papieża na temat wojny w Ukrainie. Ich wierność Stolicy Apostolskiej jest wystawiona na poważną próbę – pisze Tomasz P. Terlikowski.

„Przychodzi Morawiecki do Żurnalisty”. – Obecność byłego premiera u popularnego influencera to sytuacja win-win – ocenia w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską Wojtek Kardyś, ekspert w dziedzinie komunikacji internetowej.

„Wojna o Międzyodrze”. Padają słowa o „hitlerowskich wycieraczkach”, a ludzie martwią się, że we wsi nie będzie nowego sklepu. Komu przeszkadza park narodowy? Więcej w tekście Katarzyny Świerczyńskiej.

„Broń nie mająca sobie równych”. Granatniki, samoloty i okręty ze Szwecji zasilą polskie siły zbrojne. Zawarto właśnie największy od lat kontrakt, wart ok. 5 mld zł. O nowych nabytkach w armii pisze Łukasz Pacholski.

„Czy islamiści pokrzyżują plany Putina?” Moskwa próbuje wpleść w swoją świętą wojnę przeciw Ukrainie działania muzułmańskich fanatyków, by przykryć skalę zagrożenia, jakie stwarzają oni dla Rosji – analizuje Jakub Mielnik.

„Leszek Bugajski (1949-2024)”. Po informacji o jego śmierci mówią o nim, że miał błyskotliwy umysł, ciętą ripostę, był optymistą, ale i ironistą. To wszystko prawda. Ale, co w Lechu najważniejsze, to, że umiał kruszyć konwenanse.

„Ważne książki o ważnych sprawach”. Francuska noblistka o dramacie aborcji, amerykański prozaik o świecie wypadającym z kolein i szwajcarski debiutant o kształtowaniu się osobowości osoby niebinarnej. Literatura nadal uczestniczy w debatach wstrząsających naszym życiem. Poleca Leszek Bugajski.

„Myślę trzeźwo, mówię szczerze”. Bardzo chciałabym, żeby wszystko to, w co wierzyłam i to, jak zostałam wychowana, było „naprawdę” – mówi w wywiadzie Katarzyny Burzyńskiej-Sychowicz aktorka Teresa Lipowska.

