Pochodzi z Chicago, kręci filmy o polskich rolnikach. „Jestem dziwnym Amerykaninem”

Krystyna Romanowska: Jak to się stało, że Johnatan, chłopak z z Chicago, stał się ekspertem od polskiego rolnictwa alternatywnego?

Johnatan L. Ramsey: To długa droga. Przyjechałem w 2007 do Warszawy na studia, w USA studiowałem na University of Ilinois, i zakochałem się w dziewczynie poznanej na imprezie sylwestrowej. Kilka lat później została moją żoną, a ja na stałe przeniosłem się do Warszawy. Pierwszą kamerę kupiłem w 2013 roku – szukałem czegoś, czym mógłbym się zająć w Polsce, potrzebowałem czegoś kreatywnego. Nakręciłem mój pierwszy film – o 26 mężczyznach z Zachodu, którzy przyjechali do Polski, bo się zakochali.

Sprzedałem go nawet stacji TVN – w USA byłoby to niemożliwe, aby film amatorski został kupiony przez dużą telewizję.

W tym samym czasie urodziło nam się pierwsze dziecko – córeczka, która przez miesiąc przebywała w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. Szybko zauważyłem, że bardzo chore dzieci, także chore onkologiczne przebywają w szpitalu spowitym dymem wydobywającym się z okolicznych kopciuchów. Przeraziło mnie to i razem z moim kolegą, ojcem chorej na astmę córeczki nakręciliśmy film dokumentalny „Smog Wars” o problemie zanieczyszczonego powietrza w stolicy Polski. Ten materiał także trafił do TVN-u. A potem naprawdę na poważnie zacząłem się interesować ekologią.