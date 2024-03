Nadchodzi eksplozja ciepła w Wielkanoc. Temperatury blisko rekordu

IMGW informuje, że nadchodzące święta zapowiadają się bardzo ciepło. Miejscami termometry pokażą nawet 24 stopnie Celsjusza.

Pogoda na Wielkanoc 2024. Wysokie temperatury na południu, możliwe burze

Sobota

W sobotę nad Polskę będzie napływać bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. Nastąpią wahania ciśnienia. Najniższe temperatury pokażą termometry w. woj. zachodniopomorskim i pomorskim. Temperatura maksymalna wyniesie od 19°C do 21°C, tylko nad morzem będzie od 9°C na Helu do 15°C w Świnoujściu. W centralnej części kraju będzie bardzo ciepło – powyżej 20 stopni Celsjusza, a na południu do 24 st. Celsjusza (m.in. we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie).

Niedziela Wielkanocna

W niedzielę z południa nadal napływać będzie bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać. Termometry pokażą od 15°C w Szczecinie do 22 °C w Rzeszowie. Przelotnych opadów deszczu możemy spodziewać się w większości kraju, z wyjątkiem województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Niewykluczone są burze w województwie wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.

Poniedziałek Wielkanocny



W poniedziałek 1 kwietnia z zachodu napłynie nad Polskę chłodniejsze powietrze polarne morskie, które będzie wypierać na wschód cieplejszą masę powietrza. Ciśnienie będzie powoli spadać. Najcieplej będzie w centralnej części kraju oraz na południu. Na zachodzie i w centrum spodziewane są przelotne opady deszczu, miejscami też zagrzmi.

Tym samym wielkanocna aura zbliży nas do rekord ciepła w marcu. W Polsce wynosi on 25,6 stopnia Celsjusza i zanotowano go w 1974 roku w Nowym Sączu – podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

