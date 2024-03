Tusk nie składa broni po decyzji Dudy. „Wdrażamy plan B”

Andrzej Duda postanowił zawetować ustawę dotyczącą sprzedaży tabletki dzień po bez recepty, również osobom od 15 roku życia. Na decyzję głowy państwa zareagował Donald Tusk. Prezydent nie skorzystał z okazji, żeby stanąć po stronie kobiet – ocenił premier dodając, że jego rząd zamierza wdrożyć plan B. O takim rozwiązaniu mówiła również minister zdrowia. Izabela Leszczyna zapewniała, że rząd znalazł sposób na ominięcie tej przeszkody i wkrótce zamierza wcielić go w życie. – Mamy przygotowane rozporządzenie, które odwołuje się oczywiście do ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i ustawy o zawodzie farmaceuty – ogłosiła szefowa resortu zdrowia. Minister tłumaczyła, że na jego podstawie farmaceuci będą uprawnieni do prowadzenia konsultacji, a następnie wystawiania recept i wydawania tabletek. Podkreśliła również, że są to osoby w pełni kompetentne, które przez pięć lat studiów zdobywały wiedzę o wpływie leków na ludzki organizm. Projekt rozporządzenia ma trafić do konsultacji tuż po świętach Wielkanocnych.



Kancelaria Prezydenta wydała oświadczenie, w którym tłumaczono, że prezydent, wsłuchując się w szczególności w głos rodziców, nie mógł zaakceptować rozwiązań prawnych umożliwiających dostęp dzieci poniżej osiemnastego roku życia do produktów leczniczych do stosowania w antykoncepcji bez kontroli lekarza oraz z pominięciem roli i odpowiedzialności rodziców. – Stanowisko Andrzeja Dudy nie dotyczy tego, czy takie leki powinny być dostępne, tylko dla kogo powinny być dostępne, i czy w tym procesie uczestniczą rodzice oraz lekarz. Jeżeli dziś pacjent poniżej 18 roku życia udaje się do lekarza, to musi mu towarzyszyć rodzic, a współdecydowanie np. o zgodzie na zabieg medyczny zaczyna się dopiero od lat 16. Wcześniej o tym decydują rodzice czy opiekunowie prawni – tłumaczyła Małgorzata Paprocka z KPRP.

