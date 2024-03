Sylwia i Akop Szostak się rozstali. „Twarde kroki po latach wojen”

W piątek na Instagramie Sylwia Szostak opublikowała wpis, w którym poinformowała opinię publiczną o rozstaniu z Akopem Szostakiem. Ten sam post udostępnił także na swoim koncie jej mąż.

Autorka wpisu to trenerka personalna i fitnessu, a także ekspertka od zdrowego odżywiania i modelka (występowała m.in. w kampaniach reklamowych i projektach fotograficznych dla magazynu „CKM”). Ma na koncie także medale – zajęła 2. miejsce na zwodach Bikini Fintess IFBB w 2017 roku. Jej mężem jest natomiast trener personalny i zawodnik MMA wagi ciężkiej, a także utytułowany kulturysta – zajął m.in. 1. miejsce w mistrzostwach Europy w kulturystyce klasycznej 2009, w kategorii junior, a także 2. miejsce na mistrzostwach Polski w klasycznej kulturystyce, w kategorii do 175 cm – w tym samym roku.

Ślub pary miał miejsce w 2014 roku – po 10 latach podjęli decyzję, by się rozstać.

Trenerka zwróciła się do internautów

Jak wyjaśniła Sylwia Szostak, trudną decyzję poprzedziły „lata starań, wspólnych i indywidualnych terapii i niezliczonych prób budowania harmonii i unikania konfliktów”. Podkreśliła, że to „nie żart”. Dodała, że decyzja nie jest „nagła”. „Chcemy podkreślić, że mimo tej zmiany, nasz wzajemny szacunek pozostaje niezmienny. Nie będziemy wdawać się w internetowe dyskusje ani antagonizować się nawzajem. Nadal łączy nas wspólny biznes, który zamierzamy razem prowadzić. Życie nieustannie nas zaskakuje, czasem nawet bardziej, niż byśmy się tego spodziewali” – czytamy.

Trenerka fitnessu kilka godzin później opublikowała także Insta Stories, w którym zwróciła się do internautów. – Jeżeli ktoś z was ma zamiar rozliczać nas z tego, że publikowaliśmy treści związane ze związkiem, uczuciami itd., a teraz podjęliśmy taką decyzję, to możecie sobie darować, bo nikt z nas nie będzie z tym wojował, to jest nasze życie prywatne i możemy podejmować decyzje zgodne ze swoją wolą – znaznaczyła. Dodała, że „czasami takie życie jest, że trzeba wreszcie po latach różnych wojen podjąć twarde kroki”.

Po raz kolejny odniosła się także do zarzutów fanów, którzy twierdzili, że była to zbyt „pochopna decyzja”. – To nie jest tak, że my wstaliśmy rano i powiedzieliśmy sobie: „ok, nie kontynuujemy tego”. Jest mi bardzo ciężko już w tym momencie wyrażać głębsze emocje, bo jestem z nich wypruta. Jestem zmęczona – podkreśliła. Szostak dodała, że nie uważa, by „10 lat związku było zmarnowane”. „Było wiele dobrych chwil i śmiesznych sytuacji, którymi szczerze lubiliśmy się z wami dzielić. Całe dobro naszego związku, jakie publikowaliśmy, było prawdziwe, ale nie stanowiło pełni obrazu naszego życia” – zapewniła.

Kulturysta przyznaje: Chodziliśmy na terapię

Modelka zwróciła uwagę, że internauci nie widzieli „kryzysów, kłótni, terapii” – bo nie chcieli pokazywać widzom negatywnej odsłony związku. Wskazała też na wywiad u Żurnalisty: „wspomniałam o tym, że byliśmy o krok od rozstania” – napisała. Szostak po raz kolejny podkreśliła, że pozostaje z (wciąż jeszcze) mężem „w dobrych stosunkach”.

Post ws. rozstania napisał także Akop Szostak. „Dostajemy wiele wiadomości, różnych. Dobre i złe. Każdy ma prawo do swojej opinii. Próbowaliśmy, mówiliśmy już od jakiegoś czasu, że chodziliśmy na terapię, naprawdę próbowaliśmy. Skupiamy się zawsze na dobrych rzeczach, jednak staraliśmy się też pokazywać, że nie jest idealnie” – zaznaczył, dodając, że „życie takie nie jest”. Przyznał, że ostatecznie „warto było się starać i oboje nie żałują tego”. „Jednak czasem przychodzi koniec” – stwierdził.

Kulturysta również mówił o „wzajemnym szacunku” obu stron. Zapewnił też, że firma, którą oboje prowadzą – Szostaky – będzie kontynuowała swoją działalność. W międzyczasie oboje przekonywali też swoich klientów, że ich decyzja o rozstaniu nie będzie miała żadnego wpływu na działalność. Warto dodać, że Szostaky oferują wsparcie w osiągnięciu wymarzonej sylwetki – plany treningowe, diety, a także m.in. przygotowanie do zawodów kulturystycznych.

„Nie szukajcie winnych”

„Nie szukajcie winnych, bo nikt z nas winny niczemu nie jest. Ostatnio fundowaliśmy sobie wiele prób. Dawaliśmy wiele szans. Jeśli możecie to uszanować, będzie nam miło” – zaapelował do internautów trener personalny. Dodał, że „ponoć człowieka poznaje się po tym, jak się rozstaje”. „Więc poznacie nas na nowo” – czytamy. Na Insta Stories przyznał, że jest mu „przykro”, że się „nie udało”. „Każde z nas będzie teraz osobno budowało swoje życie” – zaznaczył.

Parę influencerów obserwuje ponad milion osób – Akop Szostak ma 506 tys. obserwatorów na Instagramie, natomiast Sylwia Szostak – 546 tys.

