Policja szuka 14-letniej Weroniki. Wyszła do szkoły i od dwóch dni nie wróciła

Weronika Pranga wyszła do szkoły w godzinach porannych w środę, 27 marca i od tamtej pory nie wróciła do domu. O jej poszukiwaniach poinformowali funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Zaginęła 14-letnia Weronika Pranga

„Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni – Chyloni przyjęli zgłoszenie o kolejnym, samowolnym oddaleniu się z miejsca zamieszkania 14-latki” – przekazano w opublikowanym w piątek, 29 marca komunikacie. Z przedstawionego rysopisu wynika, że zaginiona ma około 162 centymetrów wzrostu i ciemne włosy. Podkreślono też, że jej cera jest blada, a oczy – zielone.

facebook

Funkcjonariusze przekazali również, że jest szczupłej budowy ciała, a na czole ma charakterystyczną bliznę po ugryzieniu psa. Ostatni raz widziana była w ciemnych spodniach, szarej kurtce i niebieskich butach znanej marki. Do komunikatu dołączono również zdjęcie poszukiwanej nastolatki.

Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

„W przypadku posiadania informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu 14-latki lub ustalenia jej miejsca pobytu, mundurowi proszą o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni – Chyloni tel. 47-74-21-355 (dyżurny jednostki) lub pod numerem alarmowym 112” – zaapelowała oficer prasowa KMP w Gdyni podkomisarz Jolanta Grunert.

Jak wskazali mundurowi, to nie pierwsza sytuacja, w której Weronika samowolnie oddaliła się z miejsca zamieszkania. Poszukiwania opiekuńcze nastolatki prowadzono już po tym, jak nie wróciła do domu przy ul. płk. Dąbka we wtorek, 19 marca. Wówczas również ubrana była w ciemne spodnie, szarą kurtkę i niebieskie buty. „Dziewczyna znalazła się. Dziękujemy wszystkim za udostępnienia” – poinformowali dwa dni później funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni – Chyloni.

Czytaj też:

16-latek krzyknął i zniknął w wodzie. Rzekę przeszukują nurkowieCzytaj też:

Malwina Wędzikowska okradziona z unikatowej biżuterii. Pokazała zdjęcia i apeluje o pomoc w „dorwaniu złodzieja”