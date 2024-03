Zjednoczonej Prawicy grozi rozpad? Tak Polacy komentują spiralę plotek

Od pewnego czasu w politycznych kuluarach narastają spekulacje jakoby Suwerenna Polska miała zostać usunięta ze struktury Zjednoczonej Prawicy. Tego typu doniesień nie wyciszają mniejsze i większe uszczypliwości, którymi przerzucają się politycy, w tym komentarz dotyczący „układu pasożytniczego”. Jarosław Kaczyński jednym zdaniem odniósł się do medialnych doniesień. – Nie ma takiego tematu – odpowiedział krótko w programie „Sedno sprawy” na antenie Radia Plus.

Zjednoczonej Prawicy grozi rozpad? Najnowszy sondaż

O ocenę, czy Zjednoczona Prawica rozpadnie się do końca obecnej kadencji parlamentu, Polacy zostali zapytani w najnowszym sondażu. 12,5 proc. respondentów uważa, że „zdecydowanie tak”, a 21,9 proc. – „raczej tak”. Łącznie to 34,4 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest w sumie 44,1 proc. ankietowanych, w tym 14,6 proc. respondentów jest przekonanych, że „zdecydowanie nie” dojdzie do takiego zdarzenia, a 29,5 proc. ocenia ten scenariusz za „raczej” niemożliwy do zrealizowania. 21,5 proc. ankietowanych nie umie odnieść się do sprawy w sposób jednoznaczny.

Zostały zaprezentowane również bardziej szczegółowe wyniki sondażu, z uwzględnieniem politycznych upodobań respondentów. Wśród wyborców PiS dominuje przeświadczenie, że Zjednoczona Prawica będzie trwała (74 proc.). 23 proc. ankietowanych z tej grupy bierze pod uwagę scenariusz rozpadu, a 3 proc. nie ma zdania. Jednak w przypadku ankietowanych deklarujących się jako wyborcy Koalicji Obywatelskiej aż 68 proc. uważa, że może dojść do zmian w strukturze Zjednoczonej Prawicy, 23 proc. jest przeciwnego zdania, a 9 proc. nie umie odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

Sondaż United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzono na grupie 1000 ankietowanych w dniach 22-23 marca 2024 roku metodą CATI&CAWI.

