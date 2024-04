Wojna w Polsce: Co 5. osoba wyjedzie z kraju, co 5. mężczyzna chwyci za broń. Sondaż dla „Wprost”

Niektórzy eksperci i wojskowi a także politycy kreślą w ostatnim czasie najczarniejsze scenariusze, dotyczące narastającej groźby starcia zbrojnego Rosji z NATO. Zakładają one przeważnie, że moskiewski reżim zdecyduje się na atak na jedno z państw bałtyckich, co, zgodnie z traktatami, powinno skutkować reakcją całego Sojuszu. Inni, w tym piszący dla „Wprost” gen. Waldemar Skrzypczak, studzą te emocje, twierdząc, że Władimir Putin nie jest na tyle szalony, by zdecydować się na ruch prowadzący do wojennej pożogi, której skalę nawet trudno próbować sobie wyobrazić i podkreślają przewagę potencjału natowskiego nad rosyjskim.

Państwa Sojuszu stawiają na działania odstraszające, zwiększając obecność sił na wschodniej flance, a jego poszczególni członkowie modernizują swoje armie, podnosząc przy tym wydatki budżetowe na obronność.

Jak zachowaliby się Polacy, gdyby rzeczywiście zbrojny konflikt w Ukrainie przeniósł się także na terytorium naszego kraju? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Co by Pan/Pani zrobił/a w przypadku, gdyby na terenie Polski rozpoczęła się wojna?

Łącznie 59 proc. Polaków zadeklarowało w badaniu agencji SW Research dla „Wprost”, że zostanie w kraju. 11,3 proc. twierdzi, że zaangażuje się w działania zbrojne, 30 proc., że będzie pomagać w obronie kraju, ale w inny sposób, niż zbrojnie, a 17,7 proc. zostanie, ale będzie unikać jakiegokolwiek zaangażowania.

20,2 proc. badanych jest przekonanych, że w razie wybuchu wojny, wyjedzie za granicę.

20,7 proc. nie wie, co zrobi w takiej sytuacji.

Różnice w odpowiedziach kobiet i mężczyzn

Choć mówienie o tzw. tradycyjnych podziałach płciowych jest już passe, to jednak w badaniu są one wyraźnie widoczne, szczególnie w przypadku odpowiedzi: "Zostanę w kraju i zaangażuję się w działania zbrojne". Wskazało na nią jedynie 3,8 proc. kobiet przy 19,9 proc. wskazań u mężczyzn. Więcej panów deklaruje też pozostanie w kraju i zaangażowanie się w inne działania, ale tu różnica jest już niewielka – 31,2 proc. wobec 29 proc.

Więcej kobiet zakłada natomiast, że zostanie, ale będzie unikać zaangażowania (19,8 proc. wobec 15,4 proc. mężczyzn), więcej deklaruje wyjazd z kraju (23,4 proc. wobec 16,6 proc.) i więcej nie wie, co zrobi w przypadku wojny (24,1 proc. wobec 16,9 proc.) – wynika z badania agencji SW Research dla „Wprost”.