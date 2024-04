Rodzina Andrzeja Leppera chce odszkodowania. „Jest to kwota znacząca”

Adwokat reprezentujący dzieci i brata Andrzeja Leppera złożył wniosek o wypłatę odszkodowania z Funduszu Sprawiedliwości – poinformowała Wirtualna Polska. Tłumaczył, że pismo wysłane do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara wynika ze skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w związku z przekroczeniem uprawień w tzw. aferze gruntowej. Lepper był jednym z pokrzywdzonych w tej sprawie.

Dr Ryszard Lubas nie chciał ujawnić kwoty, jaką chciałby uzyskać dla swoich klientów. – Mogę tylko powiedzieć, że jest to kwota znacząca. Przypomnę, że przestępstwo popełnili funkcjonariusze państwowych służb, zatem i forma zadośćuczynienia powinna być państwowa. Fundusz Sprawiedliwości istnieje i powinien wspierać ofiary przestępstw – wyjaśniał pełnomocnik spadkobierców Leppera. Bodnar na razie nie odpowiedział na wniosek.

Adwokat reprezentujący rodzinę Andrzeja Lepper chce dla niej „znaczącej kwoty”

Dr Lubas ubolewał również, że nikt nie odpowiedział na jego maila ws. uchwały „upamiętniającej i przywracającej godność Leppera”. Adwokat reprezentujący dzieci i brata byłego lider Samoobrony wysłał po wyroku ws. Kamińskiego i Wąsika wiadomość do klubów wszystkich ugrupowań w Sejmie poza PiS. Dr Lubas stwierdził, że wypowiedzi posłów PiS oraz Andrzeja Dudy „to dalszy ciąg upokarzania i deptania godności Leppera”.

„Najbliższa rodzina, by bronić się przed tymi niegodziwcami, musiałaby wszczynać niekończące się procesy cywilne, a co więcej musiałaby w nich czynnie uczestniczyć, co mogłoby pogłębić traumatyczne przeżycia, (...) poczucie fizycznego zagrożenia dla własnego życia od dnia śmierci Andrzeja Leppera” – czytamy.

Tomasz Lepper o swoim ojcu

O swoim ojcu mówił niedawno jego syn. – Tata został uniewinniony. Moim zdaniem to już tam PiS maczał palce w tym, żeby go zniszczyć. Wiedzieli, że jeśli porządzi dłużej i wszystko będzie dobrze szło, to z Samoobroną mogą mieć bardzo duże poparcie w kolejnych wyborach – mówił Tomasz Lepper. Zapewnił, że rodzina i sąsiedzi „wiedzieli, że to wszystko jest grubymi nićmi szyte”.

Czytaj też:

To tam ma stanąć pomnik Leppera. Decyzję może podjąć HołowniaCzytaj też:

Kołodziejczak odpowiada Beger. „Zostawiła Andrzeja Leppera"