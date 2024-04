Beata Kempa nie odpuszcza Katarzynie Grocholi ws. Zbigniewa Ziobry. „Gnębienie człowieka”

Beata Kempa wyjaśniła swój wpis na słowa Katarzyny Grocholi w wywiadzie dla „Wprost”. Chodziło o chorobę Zbigniewa Ziobry. – W tej sytuacji, w której w tej chwili znajduje się pan minister, po bardzo ciężkiej operacji absolutnie uważam to, za delikatnie mówiąc niestosowne, nielicujące z naszą kulturą w takich sytuacjach – powiedziała europosłanka w rozmowie dla „Wnet”. Zdaniem Kempy chodziło też o zachowania, które „miały na celu gnębić człowieka”.

– To, co w tej chwili pokazuje sam Donald Tusk, czyli taki kierunek, który pokazuje ludziom w swojej bańce, kierunek do ataku bezwzględnego, niezależnie do sytuacji, rozzuchwala zarówno celebrytów, jak i wyznawców Tuska do tego, aby działać w taki sposób. Przestrzegam i jestem poważnie zatroskana – zaznaczyła europosłanka. Kempa dodała, że „jeśli cokolwiek stanie się Ziobrze, to będzie obciążać odpowiedzialnością moralną” obecnego premiera.

Katarzyna Grochola zarzuciła Zbigniewowi Ziobrze kłamstwo. Beata Kempa wini Donalda Tuska

Europosłanka odniosła się także do słów Tuska z 2022 r., kiedy ten składając wniosek o wotum nieufności dla ówczesnego ministra sprawiedliwości, mówił o „pozbyciu się szkodnika”. – Język Donalda Tuska był od zawsze nie do przyjęcia. To odrażający język, to język człowieka, który chyba się boryka wewnętrznie z jakimiś problemami, ma nieodpartą chęć zemsty za wszystko i na wszystkich – oceniła Kempa.

Zdaniem europosłanki lider PO „musi się na chwilę zatrzymać, zastanowić dokąd taka polityka absolutnej nienawiści zmierza”. – To puste serce, które wpiął w klapę, to jest serce nie puste, to serce pełne nienawiści. Najgorsze jest to, że uruchamia takie instynkty, które też pokazała m.in. pani pisarka. Ja byłam naprawdę zdumiona. Patrząc na to, jak się łatwo zaprzęgła w rydwany nienawiści Donalda Tuska. Tak już dalej nie można. Pewna linia została przekroczona – podsumowała Kempa.

Czytaj też:

Kempa reaguje na słowa Grocholi we „Wprost”. „Lekarze Ziobry są zastraszani”Czytaj też:

Kempa oceniła działania Tuska ws. aborcji. „Opłaca mu się grillowanie Hołowni”