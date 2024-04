Tusk zwrócił się do Dudy: Nie wiem skąd wynika ten ograniczony zakres wiedzy u prezydenta

Andrzej Duda zawetował nowelizację Prawa farmaceutycznego, przewidującą dostęp do tabletki „dzień po” bez recepty dla osób od 15. roku życia. Głowa państwa uzasadniła swoją decyzję sprzeciwem rodziców oraz otrzymaną petycją z prośbą o weto, którą podpisało 30 tys. osób.

Do prezydenta zwrócił się Donald Tusk podczas wizyty w Krakowie. – Chciałbym to bardzo wyraźnie i głośno powiedzieć, do prezydenta Dudy, do taty prezydenta Dudy, który tutaj odgrywa rolę istotną w samorządzie, że pigułka „dzień po”, to jest coś, co może uchronić polskie kobiety i polskie rodziny przed aborcją. Tak naprawdę, kiedy mówimy o pigułce „dzień po”, czego zdaje się prezydent nie zrozumiał. Nie wiem z czego wynika ten ograniczony zakres wiedzy w tak fundamentalnych kwestiach, jak życie, poczęcie, antykoncepcja. Nie wnikam w to – mówił szef rządu.

Premier zwrócił się do prezydenta. Chodzi o tabletkę „dzień po”

– Mówimy o antykoncepcji awaryjnej. Nie ma to nic wspólnego z przerywaniem ciąży. Pan prezydent zablokował to swoim wetem. Od 1 maja mocą rozporządzenia, które zostało napisane, przygotowane, będzie wdrażany tzw. plan B – przekazał w Krakowie Donald Tusk. Premier przyznał, że zapowiadany „plan B” nigdy nie jest tak doskonały jak „plan A”, ale „dostępność pigułki będzie praktycznie powszechna”.

Jak wynika ze strony Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwo Zdrowia skierowało w środę, 3 marca, do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczący dostępu do antykoncepcji awaryjnej, czyli tabletki „dzień po”. Projekt zakłada dostępność tabletki dla osób powyżej 15. roku życia, po przeprowadzeniu stosownego wywiadu. Wywiad obejmuje między innymi ustalenie przyczyny zasadności wydania tabletki.

