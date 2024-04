Tusk ostro odpowiada ambasadorowi Izraela. „Powinien przeprosić”

Nie cichnie burza po ataku Izraela na konwój humanitarny organizacji World Central Kitchen. W wyniku dramatycznych wydarzeń zginęło siedem osób, w tym obywatel Polski Damian Soból. Ogromne kontrowersje wywołała reakcja przedstawicieli Izraela. Najpierw Benjamin Netanjahu a potem ambasador Izraela w Polsce stwierdzili, że „takie rzeczy zdarzają się podczas wojny”.

Wcześniej Jakow Liwne we wpisie w mediach społecznościowych oskarżył Polaków o antysemityzm. Dyplomata ani razu nie zdobył się na słowo przepraszam. Co więcej, zadeklarował, że w sprawie ataku nie zostanie przeprowadzone międzynarodowe śledztwo.

Donald Tusk ostro do ambasadora Izraela

W czasie spotkania z mieszkańcami Gliwic Donald Tusk został zapytany, jakiej reakcji oczekuje od władz Izraela. – Bardzo by mi zależało i to jest w interesie państwa Izrael, szczególnie w takiej sytuacji, uszanowali uzasadnione emocje Polaków. Żeby w tej sprawie komunikowali w sposób jasny i bezpośredni – powiedział premier.

– Po tej tragedii jaka spotkała naszego rodaka, zginął w kompletnie bezsensownym ataku, nie do wytłumaczenia, to nie ma w ogóle co usprawiedliwiać sytuacją wojenną, jak słyszeliśmy w próbach wyjaśniania przez pana ambasadora, że trudne okoliczności... Nie, tu nie było trudnych okoliczności – tłumaczył szef polskiego rządu.

Donald Tusk: Oczekujemy pełnego wyjaśnienia

Donald Tusk podkreślił, że śmierć polskiego wolontariusza była zupełnie bezsensowna. – Wszyscy wiemy, co tam się stało i jak bezsensowna była to śmierć. Absolutnie nie akceptuję sposobu komunikowania w tej kwestii ze strony ambasadora Izraela w Polsce. Jeżeli decyduje się na wystąpienia publiczne w naszych mediach, to powinien wykorzystać tę okazję, by powiedzieć zwykłe ludzkie przepraszam. To naprawdę nic nie kosztuje. – komentował polityk KO.

Premier podkreślił, że „nie chce w żaden sposób podgrzewać atmosfery a intencje polityczne polskich władz zostały bardzo precyzyjnie wyrażone, między innymi przez Radosława Sikorskiego”. – Będziemy oczekiwali pełnego wyjaśnienia i to natychmiastowego, wszystkich okoliczności tragedii i odszkodowania dla bliskich ofiary tego ataku. Słowo przepraszam, pełna informacja o okolicznościach zdarzenia i odszkodowanie to jest coś, co jest oczywiste i nie wymaga żadnego uzasadnienia – komentował szef polskiego rządu.

