„Niedyskrecje”. Kto odejdzie z rządu za karę, a kto za zasługi? Za co chwalą Glapińskiego?

Dlaczego Tobiasz Bocheński z PiS prowadzi prawie niewidzialną kampanię w Warszawie? Kto odejdzie z rządu za karę, a kto pojedzie do Parlamentu Europejskiego w nagrodę za zasługi? Za co eksperci chwalą prezesa NBP Adama Glapińskiego? Czy rozliczenia z PiS jeszcze interesują wyborców? O tym i innych sprawach mówimy w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”.

Kampania samorządowa toczy się dość niemrawo, szczególnie w dużych miastach, choć bój o stołeczny ratusz zawsze przyciąga uwagę mediów. Z naszych informacji wynika, że Tobiasz Bocheński, kandydat PiS na prezydenta Warszawy nie dostał zbyt dużo pieniędzy na kampanię, dlatego trudno mu zarzucać, że jest niewidoczny. Z drugiej strony w debacie kandydatów na prezydenta w TVP Bocheński zaprezentował się jak polityk bez politycznego temperamentu, a niektórzy uważają, że i bez właściwości. Zatem być może żadne pieniądze by mu nie pomogły w walce o fotel prezydenta stolicy. Tobiasz Bocheński podobno został kandydatem na prezydenta stolicy bo jest przystojny, dobrze wykształcony, nieagresywny. Uznano zatem, że może konkurować z urzędującym prezydentem, wiceprzewodniczącym PO Rafałem Trzaskowskim. Problem w tym, że wybory to nie konkurs piękności. Żeby zapaść w pamięć wyborcom, trzeba mieć osobowość. Tym bardziej, że w Warszawie nawet słoik lub puszka Coca-Coli z etykietką Platforma Obywatelska prędzej zostałaby prezydentem niż kandydat rekomendowany przez PiS.