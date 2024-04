MEN ujawnia szczegóły audytu ws. „willi plus”. „Dopiero się rozkręcamy”

„Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi audyty w organizacjach, które dostały dofinansowanie m.in. na zakup nieruchomości w ramach tzw. programu willa plus” – czytamy we wpisie resortu na portalu X (dawnym Twitterze – red.). Na konferencji prasowej, która została zatytułowana „Willa plus i nie tylko. Audyty inwestycji”, zostały przedstawione szczegóły.

Audyt ws. „willi plus”. Joanna Mucha przekazała szczegóły

– Wyłoniliśmy w przetargu firmę, która w tej chwili na zasadzie naszej ministerialnej kontroli wchodzi do poszczególnych willi plus, przeprowadza tam kontrole, sprawdza, w jaki sposób realizowane są zamierzenia zawarte w umowie, sprawdza, w jaki sposób umowy i rzeczywistość się ze sobą zgadzają albo raczej nie zgadzają. Dzięki temu uzyskujemy bardzo rzetelną analizę – powiedziała Joanna Mucha.

– Jeśli chodzi o program „willa plus”, zostało już zwrócone 3,5 mln zł. W realizacji są dwa zwroty na sumę prawie 3,2 mln zł – wskazała. – Jeśli chodzi o program „inwestycje w oświacie”, ten program zakładał 100 mln zł wydanych na inwestycje. Łącznie podpisano 132 umowy dotacyjne, z czego 51 uzyskało negatywną opinię ekspertów, a mimo to zostały przekazane do realizacji. Dokładnie 2/3 spośród tych umów, czyli 67 mln przekazano na związki wyznaniowe. Zwroty do tej pory w tym programie to 3,5 mln zł, ale rozliczamy cały czas kolejne inwestycje i tych zwrotów będzie więcej – zapowiedziała sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

– Były jeszcze dwa dodatkowe programy inwestycyjne. Spośród tych dwóch dodatkowych programów inwestycyjnych zwroty już dzisiaj to 3 mln – zaznaczyła Joanna Mucha. Jak dodała, należy się spodziewać, że zwrotów będzie więcej. – Dopiero się rozkręcamy – zapowiedziała sekretarz stanu w MEN.

