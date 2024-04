Tusk mówił o Ziobrze na spotkaniu osób zaufanych? „Odgrażał się, że zniszczy mnie i moją rodzinę”

Telewizja wPolsce.pl pojawiła się przed domem Zbigniewa Ziobry i przeprowadziła wywiad z byłym ministrem sprawiedliwości. – Obraz mówi więcej niż tysiąc słów, to jest najlepszy myślę komentarz do intencji tych, którzy tu przyszli – zaczął na wstępie lider Suwerennej Polski, pokazując zniszczone drzwi. Ziobro powtórzył zarzut, że służby się z nim nie skontaktowały przed rozpoczęciem przesłuchania. – Telefon działa tak w Niemczech jak w naszym kraju – podkreślił.

Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości „chodziło o manifestację brutalności i pokaz siły ku radości gawiedzi Donalda Tuska, a z drugiej strony dążono, by go nie było w domu i osoby przez niego wskazanej”. – Oni to robili na zamówienie polityczne i to był element politycznego teatru – mówił Ziobro. Według lidera Suwerennej Polski jeszcze w grudniu otrzymał informacje, że Tusk miał „jakiś czas temu odgrażać się na spotkaniu osób zaufanych, że zniszczy go i jego rodzinę”.

Zbigniew Ziobro o przeszukaniu w jego domu. Wspomniał o roli Donalda Tuska

Ziobro tłumaczył, że chodzi o pana W., który potem powiedział, że wręczył łapówkę w wysokości 600 tys. euro w reklamówce z Biedronki synowi Tuska dla pana Tuska seniora. Według byłego ministra sprawiedliwości te zeznania wywołały „z całą pewnością nienawiść” Tuska. Ziobro nie wykluczył, że atak na niego to „zemsta świata przestępczego”. Powiedział, że kiedy Tusk po raz pierwszy został premierem „stworzył eldorado dla mafii vatowskich”, a on się z nimi rozprawił.

Lider Suwerennej Polski zabrał głos ws. Funduszu Sprawiedliwości. – To jest oczywiście jedna wielka hucpa propagandowa i kłamstwo. Fundusz Sprawiedliwości ma szereg zadań, to nie jest tylko pomoc osobom pokrzywdzonym, ale też szeroka gama przeciwdziałaniu przestępczości – ocenił. Z kolei w kontekście księdza Michała O. stwierdził, że „to gigantyczny skandal”, a postawienie zarzutów z paragrafu gospodarczego „to jest rzecz szokująca”. Ziobro zakończył, że chcieli „ukraść” wybudowany budynek.

