Zmarł były poseł PO. „Odszedł wspaniały człowiek”

Informacje o śmierci Mirona Sycza przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. Sycz zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w szpitalu w Olsztynie. Jego pogrzeb odbędzie się w najbliższy wtorek. Zostanie pochowany w alei zasłużonych na cmentarzu w olsztyńskich Dywitach.

Miron Sycz urodził się 3 stycznia 1960 roku w Ostrym Bardzie. Przez dwie kadencje, od 2007 do 2015 roku, zasiadał w Sejmie z ramienia Platformy Obywatelskiej, w kolejnych latach pełnił funkcję wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Startował również w nadchodzących wyborach samorządowych. Był jednym z kandydatów do sejmiku województwa z okręgu, który obejmuje Elbląg północno-zachodnią część regionu. Jako wicemarszałek pracował do ostatnich dni.

Przez wiele lat był również aktywnym działaczem Związku Ukraińców w Polsce, angażował się w wiele działań na rzecz ukraińskiej społeczności. Kierował m.in. liceum z ukraińskim językiem wykładowym w Górowie Iławeckim, później założył tam Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania. Funkcję dyrektora tej palcówki pełnił od 1990 do 2007 roku. Gdy po wyborze na posła składał w Sejmie ślubowanie, jako pierwszy w historii zrobił to ubrany w soroczkę, czyli tradycyjną dla kultury ukraińskiej koszulę.

Byłego posła żegnają również politycy PO. „Miron Sycz. Stary Przyjacielu. Ty witałeś mnie, pełen radości jako pierwszy w Platformie. Często o tym gadaliśmy. Żegnaj. Jutro żegnamy Rajmunda Millera. Dzisiaj Ty. Cóż za straszny czas” – napisał w mediach społecznościowych Bartosz Arłukowicz. „Odszedł wspaniały człowiek” – dodała Małgorzata Kidawa-Błońska.

