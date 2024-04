Tak ambasador Izraela zachował się po wywiadzie. „Stoi koło mnie i na mnie krzyczy”

Ambasador Izraela Jakow Liwne udzielił w środę wywiadu Robertowi Mazurkowi z Kanału Zero. Rozmowa dotyczyła konsekwencji ataku izraelskiej armii na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w wyniku którego zginęło siedmiu wolontariuszy z World Central Kitchen, w tym obywatel Polski – Damian Soból.

Jakow Liwne w Kanale Zero

Dyplomata zapewnił, że jego kraj ubolewa nad tym, co się stało i prowadzi działania, które wyjaśnią, jak doszło do zdarzenia, które nazwał wypadkiem. Mimo wielokrotnych sugestii dziennikarza nie zdecydował się na publiczne przeprosiny. Nie zagwarantował również, że Izrael wyrazi zgodę na międzynarodowe śledztwo w tej sprawie i nie wycofał się ze słów o antysemityzmie w Polsce.

Dzień po publikacji materiału Mazurek udostępnił nowy film, w którym opowiedział o kulisach spotkania z ambasadorem. Przyznał, że przytoczona przez niego wypowiedź dr Agnieszki Bryc, która uważa Liwne „za pełnego antypolskich uprzedzeń putinistę” doprowadziła do niespodziewanej reakcji dyplomaty, której dał wyraz po zakończeniu programu. – Wywołała w nim prawdziwą wściekłość – stwierdził.

Robert Mazurek o zachowaniu ambasadora

Dziennikarz zapewnił, że na przestrzeni lat spotykał się z różnymi zachowaniami swoich rozmówców, którzy czasami wybiegali ze studia lub przestawali podawać mu rękę. – Nigdy nie miałem takiej sytuacji, że po rozmowie zrywa się gość, stoi koło mnie i na mnie krzyczy, i na mnie wrzeszczy, i ma do mnie pretensje – relacjonował, zaznaczając, że osoby obecne w studiu były zdumione zachowaniem Liwne.

– Sytuacja jest absurdalna: stoi ochroniarz, stoi ambasador obok mnie, gestykulując żywo ma mi za złe, że przywoływałem dr Bryc i te jego rosyjskie korzenie – kontynuował Mazurek. Przyznał, że to te słowa najbardziej zapadły dyplomacie w pamięć. – Powiedział, że on wiedział, kim ja jestem i dlatego po mnie się tego nie spodziewał, że owszem, ja nie jestem antysemitą, ale to, co zrobiłem, to było jeszcze gorsze. Nie wytłumaczył mi, co było w tym gorszego – podsumował dziennikarz.

Czytaj też:

Ambasador Izraela zjednoczył polityków lewicy i prawicy. „Przepełniony arogancją wywiad”Czytaj też:

Ambasador Izraela wezwany do MSZ. Wiceszef polskiej dyplomacji ujawnił szczegóły