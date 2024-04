Duda zawetował ustawę o tabletce „dzień po”. Polacy ocenili jego decyzję

Andrzej Duda zawetował nowelizację prawa farmaceutycznego, która miała umożliwić zakup tabletki „dzień po” bez recepty. W uzasadnieniu prezydent zakwestionował przede wszystkim słuszność zapewniania niekontrolowanego dostępu do środka ellaOne osobom niepełnoletnim.

Ponad połowa Polaków przeciwna wetu

Z sondażu pracowni Opinie24 dla „Faktów” TVN i TVN24 wynika, że ponad połowa badanych nie zgadza się z działaniem podjętym przez głowę państwa. Negatywnie prezydenckie weto oceniło 51 proc. ankietowanych, a przeciwnego zdania było 43 proc. respondentów. Na pytanie: „jak ocenia pan(i) decyzję prezydenta?” 6 proc. uczestników badania odpowiedziało natomiast „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP podkreśliła w rozmowie z mediami, że Duda „wsłuchał się w głosy rodziców”, którzy wysłali do niego w tej sprawie wiele listów i wyrazili obawy związane z wpływem zmiany stanu prawnego na bezpieczeństwo ich dzieci. W oficjalnym komunikacie przekazano, że prezydent otrzymał także petycję podpisaną przez 30 tys. osób, zawierającą wniosek o zawetowanie ustawy.

Resort zdrowia o planach na tabletkę „dzień po”

Do decyzji głowy państwa odniosła się minister zdrowia Izabela Leszczyna. Na antenie TVN24 ogłosiła, że resort przygotował już rozporządzenie, na podstawie którego farmaceuci będą mogli prowadzić konsultacje, a następnie wystawiać recepty i wydawać tabletki „dzień po”. Zapewniła, że są to osoby w pełni kompetentne, które przez pięć lat studiów zdobywały wiedzę o wpływie leków na ludzki organizm.

W ostatnich dniach marca zapowiedziała, że rozporządzenie wkrótce trafi do konsultacji społecznych i wyraziła nadzieję na to, że zacznie obowiązywać z początkiem maja. Przyznała również, że nie wierzy w deklarację prezydenta o otwartości na rozwiązania przewidziane zawetowaną przez niego ustawą, w odniesieniu do kobiet pełnoletnich.

