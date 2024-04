Awantura w TVN24. Monika Olejnik nie wytrzymała. „Nie życzę sobie”

Wyjątkowo burzliwy przebieg miała rozmowa w ostatnim wydaniu programu Kropka nad i w TVN24. Monika Olejnik zapytała swoich gości – Waldemara Budę z PiS oraz Aleksandrę Leo z Trzeciej Drogi o ich zdanie w sprawie antykoncepcji awaryjnej. Jeszcze przed świętami wielkanocnymi Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy, która znosiła wymóg posiadania recepty przy zakupie tabletek dzień po dla osób od 15. roku życia. W odpowiedzi Donald Tusk oraz Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wprowadzenie tzw. planu B. Do konsultacji trafiło rozporządzenie, które zakłada dostępność tabletek dla osób powyżej 15. roku życia po przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu.

Według posłanki Polski 2050 obecne prawo dotyczące tabletek dzień po jest absurdalne. – Aktualnie 15-latka może rozpocząć współżycie, ale nie ma możliwości bez zgody opiekunów skorzystać z usług ginekologa – stwierdziła. Zdecydowanie inną opinię w tej sprawie ma Waldemar Buda. Polityk PiS nie ukrywał, że cieszy się z decyzji Andrzeja Dudy, który nie podpisał ewidentnego bubla. Pytany o powody tłumaczył, że ustawa stanowiła zagrożenie dla zdrowia. – Co się stanie, jak dziewczynka weźmie kilka tabletek? – pytał. – Ale taka dziewczynka może wziąć kilka aspiryn, można kupić też wiagrę na kilogramy. Może mi pan powiedzieć, czym jest ta pigułka? – komentowała Monika Olejnik. Waldemar Buda podkreślił, że jego zdaniem taka forma antykoncepcji jest bardzo szkodliwa i jej zażywanie powinno się odbywać za wiedzą rodziców. - Nie do wszystkich rodziców można mieć zaufanie – zauważyła Monika Olejnik. – Alkoholu dziecko nie może kupić, ale nie ma dobrych relacji z rodzicem, to pozwólmy, niech kupi. Doskonała logika – ironizował parlamentarzysta PiS.

Aleksandra Leo wyjaśniła, że koszt tabletki dzień po to około 100 zł, dlatego ryzyko, że 15-latki będą je zażywać jak cukierki jest minimalne. – Saszetka narkotyków kosztuje 150 złotych, to z pewnością oznacza, że młodzież jej nie bierze. Kto weźmie odpowiedzialność za dziecko, które weźmie pięć albo siedem takich tabletek? – dopytywał Waldmar Buda. – A jak weźmie pięć aspiryn albo dziesięć? O czym pan w ogóle mówi? – kontrowała Monika Olejnik. – O tym właśnie. O bezpieczeństwie dzieci. Bo wy w ideologię ubieracie bezpieczeństwo dzieci – kontynuował Waldemar Buda.

Te słowa wyraźnie oburzyły dziennikarkę TVN24. – Niech pan do mnie nie mówi "wy", przede wszystkim. Proszę do mnie nie mówić "wy", bo ja sobie tego nie życzę – podsumowała dyskusję.