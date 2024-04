Weekend majowy 2024 wypada korzystnie. Można mieć 9 dni wolnego

Weekend majowy to ulubiony czas wielu Polaków: początek wiosny i zachęta do tego, by spędzać czas na powietrzu lub... rozpocząć sezon grillowy. Nie wiadomo, jaka będzie pogoda w tym roku, ale pewne jest, że niezależnie od tego, czy aura będzie słoneczna czy deszczowa, dane nam będzie odpocząć. Majówka 2024 wypada szczególnie korzystnie i wystarczy się tylko odrobinę postarać, by cieszyć się nawet 9 dniami wolnymi od pracy.

Kiedy wypada majówka 2024?

Weekend majowy 2024 może przynieść nam sporo odpoczynku. 1 maja wypada w środę, a 3 maja w piątek. Jeśli chcemy mieć pięć dni wolnych, powinniśmy zaplanować sobie dzień urlopu na 2 maja. Jest to dzień pracujący, dlatego przy planowaniu wyjazdu warto wcześniej zorientować się, czy pracodawca pozwoli nam wykorzystać urlop wypoczynkowy w tym terminie.

Ci, którzy mają dużo urlopu do wykorzystania, mogą wydłużyć wypoczynek. Wystarczy wziąć wolne w poniedziałek 29 kwietnia i we wtorek 30 kwietnia, by cieszyć się 9 dniami wolnego. Przy tak długiej przerwie od pracy spokojnie możemy zaplanować nawet dłuższy wyjazd.

Przerwa na majówkę w szkołach

Długi weekend majowy oznacza wolne w szkołach. Uczniowie nie mają zajęć 2 maja, dlatego rodzice planujący wyjazd z okazji majówki nie muszą się martwić, że ich dzieci stracą lekcje. Przerwa w szkołach trwa od środy 1 maja do niedzieli 5 maja. Uczniowie wracają na zajęcia 6 maja.

Trzeba jednak pamiętać, że 7 maja rozpoczną się matury, co oznacza, że uczniowie szkół ponadpodstawowych znowu będą mieli wolne. Obowiązkowe matury z języka polskiego, matematyki i języka obcego odbędą się 7, 8 i 9 maja, a uczniowie klas młodszych będą mieli trzy dni wolne z tego tytułu. Niektóre placówki zdecydowały się dać uczniom wolne również w piątek 10 maja. Uczniowie będą mieli dużo wolnego czasu, zwłaszcza że pod koniec maja znów czeka nas wszystkich długi weekend z okazji Bożego Ciała.

Kto ma wolne w długi weekend majowy?

2 maja to dzień pracujący, ale nie dla wszystkich. Nauczyciele będą mieli wolne, ponieważ szkoły nie pracują w czasie majówki. Przedstawiciele innych zawodów niestety będą musieli pracować normalnie, chyba że wypełnią wniosek urlopowy i otrzymają zgodę od pracodawcy na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego.

