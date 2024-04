Izrael zmienia narrację? „Ambasador Liwne przeprosił za atak”

Ambasador Izraela w Polsce został wezwany do MSZ w związku ze swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat ataku izraelskiej armii na konwój humanitarny. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło siedem osób a wśród ofiar jest Polak – Damian Soból.

Ambasador Izraela w MSZ. Kulisy spotkania

Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna w rozmowie z dziennikarzami ujawnił przebieg rozmów. Zapowiedział, że Jakow Liwne nie zostanie wydalony. – Spotkanie miało charakter stanowczy, przekazałem notę protestacyjną. Warto zwrócić uwagę, że ambasador przeprosił za to zdarzenie bez precedensu. Powiedział, że ta sytuacja nie powinna mieć miejsca i nie ma nic wspólnego z działaniami wojennymi – podkreślił polityk wskazując na zmianę narracji izraelskiego dyplomaty. Do tej pory unikał on jak ognia słowa przepraszam.

– Odebrałem to spotkanie jako zmianę tonu. Ambasador przeprosił. Będziemy kontynuować nasze wsparcie humanitarne dla Strefy Gazy i będziemy na forum międzynarodowym dążyć do zawieszenia broni – przekazał.

Wiceszef MSZ dodał, że Jakow Liwne otrzymał notę protestacyjną. – W nocie protestacyjnej wezwaliśmy też do wypłacenia odszkodowań. Zażądaliśmy od pana ambasadora, aby była respektowana rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ, która wzywa do zawieszenia broni w Strefie Gazy i nieblokowania konwojów humanitarnych – wyjaśnił.

Polska domaga się śledztwa ws. ataku Izraela

Z relacji Andrzeja Szejny wynika, że Polska będzie domagać się transparentnego śledztwa, w którym będzie stroną. – Chcemy, by w procedurze karnej wobec żołnierzy, którzy dokonali ataku na konwój humanitarny dopuszczona była prokuratura okręgowa w Przemyślu. Mamy tu do czynienia z art. 148 KK, czyli zabójstwem z użyciem materiałów wybuchowych – stwierdził.

Ambasador Izraela miał się również zwrócić z prośbą o kontakt do rodziny zmarłego wolontariusza. Ma ona najprawdopodobniej związek z kwestią kondolencji lub odszkodowania dla bliskich zmarłego Damiana Sobóla.

