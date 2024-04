Z ust ambasador Izraela w Polsce padło długo oczekiwane słowo. „Przeprosiny za śmierć nie wystarczą”

Ambasador Izraela w Polsce zaznaczył w mediach społecznościowych, że po raz kolejny wyraził głęboki żal w związku ze śmiercią pracowników World Central Kitchen, w tym Polaka Damiana Sobola. Dodatkowo Jakow Liwne „szczerze przeprosił” za wydarzenie. – Przeprosiny za śmierć ludzi na pewno nie wystarczą. Trzeba się poprawić, naprawić to, co doprowadziło do tej tragedii – komentował sprawę w RMF FM ambasador Palestyny w Polsce. Jego zdaniem „przepraszam” „to za mało”.

Mahmoud Khalifa ocenił, że z jego punktu widzenia słowa jego izraelskiego odpowiednika to „jeden bardzo ważny znak”. – To najwyższy poziom, żeby opinia międzynarodowa reagowała na to, co robi rząd Izraela i co mówił ambasador Izraela – wyjaśniał dyplomata. Khalifa dodał, że „nie chodzi o odszkodowanie”.

Śmierć Damiana Sobola i pracowników World Central Kitchen. Mahmoud Khalifa reaguje

– Pan ambasador zdemaskował prawdziwe oblicze Izraela, nie przepraszając od razu za ten przykry przypadek celowego zamordowania tej całej ekipy World Central Kitchen. To daje całemu światu nowy dowód, że Izrael z nikim i niczym się nie liczy. Dlatego moim zdaniem najwyższy czas, że społeczność międzynarodowa wywarła nacisk na cały rząd Izraela, albo żeby przynajmniej zatrzymała to wszystko, co dzieje się w Strefie Gazy – podkreślił ambasador Palestyny w Polsce.

– To jest bezczelność. Aroganckie zachowania jednego człowieka, odzwierciedlają zachowanie całego wojska izraelskiego przeciwko cywilom – kontynuował dyplomata. Khalifa stwierdził, że Polska musiała tak długo czekać na przeprosiny, bo „nie było prawdziwej reakcji międzynarodowej”. Ambasador Palestyny w Polsce podsumował, że jego kraj „uważa czyn Damiana Sobola za bohaterski”. Zakończył, że strona palestyńska będzie chciała uczestniczyć w jego pogrzebie w Przemyślu.

