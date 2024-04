Donald Tusk o „braku serca” Andrzeja Dudy. Mocna odpowiedź doradcy prezydenta

Kancelaria Premiera poinformowała, że Andrzej Duda skierował do TK, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. W uzasadnieniu dokumentu można przeczytać, że głowa państwa ma „uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nowelizacja ustawy została przyjęta przez Sejm w trybie właściwym dla uchwalania ustaw”.

Wszystko przez to, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygasił mandaty poselskie polityków PiS: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Duda w lutym przy podpisaniu ustawy budżetowej zapowiedział, że będzie wysyłał do TK każdą ustawę, dopóki Trybunał nie orzeknie, chociaż w jednej z tych spraw. Tak było m.in. z ustawami o pomocy Ukraińcom oraz o NCBR.

Duda skierował do TK ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Żaryn odpowiada na krytykę Tuska

„Zablokowanie ustawy o »pigułce dzień po« wynika być może z braku rozumu. Próba zablokowania sieci szpitali onkologicznych – z braku serca” – skomentował decyzję głowy państwa Donald Tusk. Premierowi wtórował minister spraw wewnętrznych i administracji. „Prezydent Rzeczpospolitej blokujący rozwój polskiej onkologii... To się doprawdy trudno komentuje” – dodał Marcin Kierwiński.

„Ustawa o »pigułce dzień po« to wolna amerykanka w zakresie dostępu dziewczyn od 15. roku życia. Weto prezydenta wynikało z odpowiedzialności za zdrowie i życie młodych dziewcząt. »Próba zablokowania sieci szpitali onkologicznych« to z kolei kłamstwo i wymysł cynicznego polityka, który aktualnie jest premierem. Działania prezydenta niczego nie blokują, co D. Tusk oczywiście wie. Woli jednak hejtować prezydenta i manipulować społeczeństwem. Wstyd!” – skomentował doradca Dudy Stanisław Żaryn.

