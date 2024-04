Dalszy ciąg „wymiany uprzejmości” między Dudą i Tuskiem. Prezydent o „cykorze”, premier reaguje

Andrzej Duda 18 marca 2024 roku podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. 6 kwietnia wysłał wniosek do TK. Kontrola Trybunału Konstytucyjnego odbywa się w trybie następczym i dotyczy trybu uchwalenia ustawy.

Prezydent podkreślił w uzasadnieniu, że ma „uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nowelizacja ustawy została przyjęta przez Sejm w trybie właściwym dla uchwalania ustaw”. Chodzi o wygaszenie mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

Andrzej Duda skierował do TK ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Donald Tusk zabrał głos

„Zablokowanie ustawy o »pigułce dzień po« wynika być może z braku rozumu. Próba zablokowania sieci szpitali onkologicznych – z braku serca” – skomentował decyzję głowy państwa Donald Tusk. W podobnym tonie brzmiały wpisy innych polityków związanych z koalicją rządzącą.

Dudy bronił jego doradca Stanisław Żaryn. „Ustawa o »pigułce dzień po« to wolna amerykanka w zakresie dostępu dziewczyn od 15. roku życia. Weto prezydenta wynikało z odpowiedzialności za zdrowie i życie młodych dziewcząt. »Próba zablokowania sieci szpitali onkologicznych« to z kolei kłamstwo i wymysł cynicznego polityka, który aktualnie jest premierem. Działania prezydenta niczego nie blokują, co D. Tusk oczywiście wie. Woli jednak hejtować prezydenta i manipulować społeczeństwem. Wstyd!” – napisał.

Medialne przepychanki prezydenta i premiera

Prezydent postanowił jednak sam zabrać głos. „Patrząc na tę marną manipulację nie dziwię się że Donald Tusk bał się konkurować ze mną w wyborach prezydenckich 2020. W 2025 też będzie cykorem?” – napisał Duda. Dodał również hasztag „#cykor2025”. „It’s over, Mr President. It’s over”. – odpowiedział mu Tusk.

