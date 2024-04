Tropikalny upał w kwietniu. Na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni

Poniedziałek 8 kwietnia 2024 r. przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie w całym kraju, z wyjątkiem północy, gdzie okresami zachmurzenie będzie duże. Na północy przewiduje się również słabe, przelotne deszcze. Maksymalna temperatura wyniesie od 19 do 26 stopni Celsjusza, w zależności od regionu, co oznacza, że w słońcu temperatura może przekroczyć nawet 30 stopni!

Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, w obszarach podgórskich Sudetów w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych. W samych Sudetach porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 60 km/h.

Początek zmian w pogodzie

We wtorek 9 kwietnia zachmurzenie będzie małe, ale po południu i wieczorem na zachodzie wzrośnie do umiarkowanego i miejscami dużego. Wieczorem na północnym zachodzie przewiduje się przelotne deszcze. Maksymalna temperatura wyniesie od 22 do 26 stopni Celsjusza, chociaż w kotlinach górskich będzie chłodniej – około 21 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, porywisty, miejscami na zachodzie i południu w porywach do 55 km/h. W górach do 70 km/h.

Nagły spadek temperatury i mały szok termiczny

Od środy 10 kwietnia na mapach pogodowych widać już ostry spadek temperatury. Noc z wtorku na środę początkowo będzie pogodna, ale później z zachodu dotrze front chłodny i zachmurzenie wzrośnie do całkowitego. Temperatura spadnie do około 10-12 stopni Celsjusza. Środa przyniesie diametralną zmianę pogody. W całym regionie będzie pochmurno, a miejscami pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki. Maksymalna temperatura wyniesie jedynie około 11-12 stopni Celsjusza.

Czeka nas zatem mały szok termiczny, gdyż w porównaniu do poprzednich dni ochłodzi się aż o około 15 stopni! Warto przygotować się na nagłą zmianę temperatury.

Czytaj też:

Polscy kierowcy o samych sobie: Jesteśmy mistrzamiCzytaj też:

Dwa oblicza zawodników Falubazu. Niedziela przyniosła niepokój dla kibicówCzytaj też:

Jeden z prezydentów miast zarobił więcej niż Duda i Morawiecki. Odchodzi z urzędu