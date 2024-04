Tak Tusk skomentował wyniki wyborów: Wiem, zawsze może być lepiej

„W stu (tak, stu!) największych miastach Polski PiS przegrał pierwszą turę. W każdym z nich. Tylko w szesnastu weszli do drugiej tury. W sejmikach – jedenaście do pięciu dla Koalicji. Wiem, zawsze może być lepiej” – napisał szef rządu.

Wybory samorządowe 2024

Z badania exit poll wynika, że w większości grup wiekowych wybory samorządowe wygrała Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie Donalda Tuska wygrało w grupach 18-29 lat, 30-39 lat i 40-49 lat. Najwyższy wynik – 32,8 proc. badanych – uzyskało właśnie w ostatniej grupie. Do urn poszło jednak dużo mniej młodych wyborców niż w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Partia Donalda Tuska wygrała w większych miastach, jednak na wsi zdecydowanie zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Głos na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego oddało 43,2 proc. jej mieszkańców.

Z sondażu exit poll pracowni Ipsos dla Telewizji Polsat, TVN i TVP wynika, że PiS wygrało wybory do sejmików z wynikiem 33,7 proc. natomiast KO uzyskała 31,9 proc. poparcia. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zdecydowanie dominuje we wschodniej części kraju: wygrało wybory do sejmików wojewódzkich m.in. na Podlasiu i na Podkarpaciu oraz na Lubelszczyźnie.

