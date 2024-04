Szymon Hołownia ogłosił ważną decyzję. Przeciął spekulacje

Jeszcze nie opadły emocje po wyborach samorządowych a już wkrótce czeka nas kolejna kampania wyborcza. W niedzielę 9 czerwca zostaną przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego. W kuluarach pojawiały się plotki, że Koalicja Obywatelska miała złożyć zadziwiającą ofertę politykom PSL. Stronnicy Donalda Tuska mieli namawiać Ludowców, aby utworzyć wspólną listę. Taki komitet byłby odzwierciedleniem kształtu frakcji w europarlamencie. I mógłby oznaczać koniec Trzeciej Drogi, ponieważ podobna oferta nie trafiła do Polski 2050. Partia Szymona Hołowni należy w PE do frakcji Renew Europe, natomiast trzeci rządowy koalicjant – Lewica – do Socjalistów i Demokratów. Argumentem za połączeniem sił miałoby być zwiększenie delegacji w PE, co dawałoby większe pole manewru do negocjacji stanowisk.

Wkrótce więcej informacji.