Majówka 2024. Czy 2 maja idziemy do pracy?

Majówka 2024 zapowiada się wyjątkowo dobrze. 1 maja przypada w środę, co oznacza, że wielu szczęśliwców będzie miało aż pięć dni wolnych. Ci, którzy uzgodnili z pracodawcą kilka dni urlopu wypoczynkowego, mogą cieszyć się aż dziewięcioma dniami wolnymi.

Czy 2 maja to dzień wolny od pracy?

2 maja to dzień pracujący. Jeśli nie weźmiemy urlopu wypoczynkowego, będziemy musieli stawić się w pracy, tak jak w każdy inny dzień roboczy. Wielu pracowników jednak prosi pracodawców o urlop, chcąc w ten sposób przedłużyć sobie dni wolne. Rzeczywiście, wystarczy wziąć jeden dzień urlopu na 2 maja, by mieć aż pięć dni wolnych. Jeśli weźmiemy wolne również na 29 i 30 kwietnia, możemy mieć dziewięć dni wolnych. To już wystarczająco dużo czasu, by zaplanować jakiś wyjazd za miast, city break czy inny wypad rodzinny.

Kto ma wolne 2 maja?

Jedna grupa pracowników będzie miała jednak wolne 2 maja. Mowa o nauczycielach, którzy majówkę mają wolną od zajęć dydaktycznych. Wszyscy pozostali pracownicy, by mieć wolne, muszą złożyć wniosek urlopowy w pracy.

Przerwa w szkołach w majówkę

Majówka to dni wolne od zajęć. Uczniowie nie idą do szkoły 2 maja, dlatego rodzice mogą planować aktywności i wyjazdy z okazji długiego weekendu. Przerwa w szkołach trwa od środy 1 maja do niedzieli 5 maja. Uczniowie wracają na zajęcia 6 maja, ale już 7 maja rozpoczną się matury i uczniowie szkół ponadpodstawowych znów będą mieli wolne.

Niektóre szkoły ustaliły, że wolny jest także 10 maja. Są to jednak indywidualne decyzje dyrektorów poszczególnych placówek, dlatego takich informacji należy zawsze szukać bezpośrednio w szkole, do której uczęszcza dziecko.

