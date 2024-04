Roman Giertych pod lupą śledczych. Prokuratura podjęła decyzję

Uzyskanie przez Romana Giertycha mandatu posła nieco pokrzyżowało plany śledczych z Prokuratury Regionalnej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie spółki Polnord oraz domniemanego wyprowadzenia z niej ok. 92 mln zł. W październiku 2020 roku w ramach śledztwa doszło do zatrzymania Romana Giertycha oraz 11 innych osób.

Całej grupie przedstawiono zarzuty przywłaszczenia środków spółki oraz wyrządzenia firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy.

Roman Giertych pod lupą śledczych

W czasie przeszukania domu przez agentów CBA mecenas zasłabł i został przewieziony do szpitala. Jego obrońcy tłumaczyli, że przedstawienie zarzutów było nieskuteczne w świetle obowiązującego prawa.

W połowie listopada śledczy informowali, że zamierzają postawić zmodyfikowane zarzuty Romanowi Giertychowi. – Zostały one sformułowane jakiś czas temu. Jest ich więcej, niż było na początku postępowania, ale do tej pory nie zostały ogłoszone – komentował prokurator Andrzej Jeżewski. Pojawiły się również doniesienia, że prokuratura zamierza skierować do Sejmu wniosek o pozbawienie polityka KO immunitetu.

W ostatnich miesiącach w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie, która prowadzi postępowanie, doszło do wymiany kadr. Nowym Prokuratorem Regionalnym został Cezary Maj. Z kolei z zespołu zajmującego się sprawą Polnordu usunięty został jego dotychczasowy szed Jerzy Ziarkiewicz. Nowym kierownikiem został prokurator Andrzej Markowski, naczelnik wydziału ds. przestępczości gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Skład zespołu zmniejszył się z 12 do 7 osób.

Śledztwo ws. Romana Giertycha. Nowe informacje

Grupa podjęła już pierwsze decyzje. Postępowanie ma być przedłużone o kolejne pół roku. — Na obecnym etapie dalej prowadzona jest analiza zebranych dowodów w tej sprawie. Śledztwo było przedłużone do 16 kwietnia, ale już skierowany został wniosek o jego przedłużenie do 16 października – zapowiedziała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie. – Oczekujemy opinii biegłych z zakresu szacowania prac inwestycyjnych w budownictwie. Najprawdopodobniej w kolejnym wątku będzie wywołana analiza biegłego z zakresu ekonomii – dodała.

Ponadto śledczy podjęli decyzję w sprawie Romana Giertycha. Na razie do Sejmu nie zostanie skierowany wniosek ws. uchylenia immunitetu politykowi KO. – Nie ma żadnych przesłanek do wystąpienia z wnioskiem w tej sprawie – podkreśliła rzeczniczka prokuratury.

Czytaj też:

Pierwsza taka rocznica smoleńska. PiS podał program obchodówCzytaj też:

Szymon Hołownia ogłosił ważną decyzję. Przeciął spekulacje